Перші віртуальні банки з’являться в Таїланді вже у 2025 році — Finance.ua

Перші віртуальні банки з’являться в Таїланді вже у 2025 році Сьогодні 22:25 — Криптовалюта

12 січня фінансовий регулятор Таїланду опублікував пресреліз щодо ліцензування віртуальних банків. Перші подробиці та нюанси регулювання цієї сфери будуть відомі пізніше цього року, а повноцінну роботу такі установи розпочнуть у 2025.

На такий крок Центробанк Таїланду пішов з метою стимулювання конкуренції у фінансовому сегменті та економічного зростання. На думку регулятора, розширення сфери контрагентів підстьобне розвиток інновацій та інфраструктури на ринку.

Перші ліцензії можна буде отримати вже у 2024. Примітно, що вони поділені на три типи, мабуть, залежно від масштабів або специфіки діяльності установ.

За даними Банку Таїланду, є щонайменше 10 контрагентів, які зацікавлені в отриманні ліцензії. Нагляд за такими установами буде таким самим, як і за традиційними фінансовими організаціями.

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Протягом перших кілька років ініціатива буде «на випробувальному терміні». Регулятор попереджає, що постачальники послуг не повинні зловживати становищем на ринку, безвідповідально видавати кредити в гонитві за охопленням і «підігравати» великим клієнтам.

Примітно, що до цього країна взяла курс на посилення регулювання у сфері криптовалют. Влада вжила жорстких заходів щодо контролю просування таких фінансових продуктів і заходів щодо захисту інвесторів.

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