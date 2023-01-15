Названа країна, де можна отримати криптовалютне громадянство — Finance.ua

Названа країна, де можна отримати криптовалютне громадянство Сьогодні 22:13 — Криптовалюта

Названа країна, де можна отримати криптовалютне громадянство

Зважаючи на популярність криптовалют та активне впровадження блокчейн-технологій, уряд острівної держави на межі Карибського моря і Атлантичного океану Домініка вирішив видавати населенню цифрове громадянство.

Окрім використання блокчейну, унікальність віртуального паспорта від Домініки полягає в тому, що отримати його може кожен користувач.

Децентралізована ідентифікація у Домініці доступна у додатку та на сайті біржі Huobi, яка стала партнером країни. Для отримання віртуального паспорта необхідно пройти KYC-перевірку до максимального рівня.

Після реєстрації цифрового документа громадяни Домініки мають можливість отримати Dominica Metaverse Bound Token (DMBT) у мережі Tron, який буде використовуватися у власному метавсесвіті цієї країни. У майбутньому за допомогою токена Dominica Coin (DMC) користувачі отримуватимуть звичайні паперові паспорти від уряду.

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Унікальність паспорта Домініки полягає в тому, що його власники можуть подорожувати до понад 130 країн світу без візи. Очевидно, така можливість не безкоштовна, втім наразі інформації, щодо вартості отримання паперового паспорта Домініки немає. Окрім цього, країна обіцяє створити унікальну програму лояльності для своїх нових громадян.

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