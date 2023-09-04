Перші дзвоники: вереснева добірка стажувань для старту кар'єри — Finance.ua

Перші дзвоники: вереснева добірка стажувань для старту кар'єри Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Перші дзвоники: вереснева добірка стажувань для старту кар'єри

Розпочинаємо новий сезон на ринку праці добіркою вакансій для тих, хто тільки починає будувати свою кар'єру. Пам’ятайте про те, що навіть стартуючи з позиції стажиста, можна досягти вершин та стати топовим спеціалістом. У добірці від robota.ua представлені провідні компанії, які відкривають свої двері новачкам, готові навчати та розвивати.

Менеджер з підтримки клієнтів у ProCredit Bank

📍 Київ

Банк оголошує конкурс на посаду. Розглядаються кандидати, які вільно володіють українською мовою; мають вищу освіту будь-якого профілю або на етапі закінчення навчання; знають англійську на рівні В1; стресостійкі та швидко адаптуються до змін.

Стажист (команда закупівель) в Nestle Ukraine

📍 Львів

Команда Nestle Business Services Lviv запрошує на стажування студентів 3−5 курсів спеціалізації «Економіка/Бухгалтерія/Фінанси/Міжнародні відносини». Перевага надається кандидатам, які вміють працювати в MS Office, зокрема MS Excel, а також впевнено володіють англійською мовою на рівні не нижче Intermediate.

Стажистам пропонується: офіційне працевлаштування; щорічний перегляд заробітної плати + премія, 28 днів оплачуваної відпустки, оплачувані лікарняні, медичне страхування, оплата обідів, дисконтна програма IT Club; релокаційний пакет або можливість працювати віддалено.

Функціональний аналітик Microsoft Dynamics 365 Business Central (стажист) в Innoware

📍 Київ

03.10.2023 по 30.11.2023 . Навчання буде проходити разом із фахівцями компанії та самостійно, повністю online. Завантаження: 20 год./тиж., з них 5−10 год./тиж. — в межах стандартного робочого часу з регулярними зустрічами групи. Інтернів, які успішно пройдуть стажування, запрошують на роботу. ІТ-консалтингова компанія запрошує спеціалістів-початківців на стажування для майбутніх функціональних аналітиків — консультантів із впровадження ERP системи Microsoft Dynamics 365 Business Central. Тривалість стажування: 2 місяці, зпо. Навчання буде проходити разом із фахівцями компанії та самостійно, повністю online. Завантаження: 20 год./тиж., з них 5−10 год./тиж. — в межах стандартного робочого часу з регулярними зустрічами групи. Інтернів, які успішно пройдуть стажування, запрошують на роботу.

Стажист в «Укртелеком»

📍 Віддалено

Телекомунікаційна компанія запрошує студентів для участі в освітньому проєкті «Кращі - з „Укртелекомом“». Старт проєкту: 23 жовтня 2023 року. Набір триватиме до 13 жовтня. Формат: онлайн. Тривалість: три тижні. Учасники: студенти 2−6 курсів. Анонсуються: майстер-класи від досвідчених бізнес-тренерів, командні завдання та робота над розробкою проєкту, зустрічі з топменеджерами.

Усі зароблені стажистами бали під час навчання конвертуються в гроші, які компанія передасть ЗСУ.

Стажист у відділ податкових консультацій в PwC

📍 Київ

Компанія, яка надає аудиторські, консалтингові, податкові та юридичні послуги, запрошує на стажування . Очікування від кандидатів: студент або випускник; диплом за спеціальністю у сфері оподаткування, фінансів, економіки, бухгалтерського обліку чи права; знання податкового законодавства та бухгалтерського обліку (буде перевагою); володіння англійською мовою, а також відмінне знання української мови (письмової та усної); розвинені комп’ютерні навички (Excel, PowerPoint, Word); вміння працювати в команді та швидко навчатись; амбітність і націленість на кар'єрне зростання.

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Керівник рільничого підрозділу (стажист) у «Західний Буг»

📍 Радехів

Аграрна компанія оголошує конкурс на вакантну посаду. Вимоги до претендентів: вища освіта (агрономічний/економічний/інженерний напрямок); досвід роботи на с/г виробництві; досвід роботи на керівних посадах (буде перевагою); впевнений користувач ПК (1С, МS Office); знання технології сільськогосподарського виробництва; організаційні навички; орієнтація на результат.

Умови роботи: офіційне працевлаштування; високий рівень заробітної плати; службовий автомобіль, компенсація витрат на пальне; мобільний корпоративний зв’язок; службовий ноутбук; премія в кінці року за результатами роботи.

Стажист у відділ маркетингу в L’OREAL Ukraine

📍 Київ

Пропонується пройти 6−12-місячну програму стажування у відділах маркетингу випускникам та студентам останніх курсів.

Якщо ви: маєте повну вищу освіту/студент останніх курсів спеціальності «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка» та «Підприємництво»; досвідчений користувач пакету MS Office (Excel, Word, PPT, Outlook тощо); маєте хороші аналітичні навички; знаєте англійську на рівні Upper-Intermediate — відгукуйтеся.

Інтерн до відділу трансфертного ціноутворення в EY

📍 Київ

Компанія, яка надає послуги у галузі консультування з питань ведення бізнесу, аудиту, оподаткування і права, а також консультаційного супроводу транзакцій, оголошує про вакансію.

Вимоги: вища освіта в галузі фінансів або математики (недавній випускник); рівень володіння англійською мовою — В2 і вище; поглиблене знання офісних додатків (Excel, Word, PowerPoint); знання податкового законодавства (буде плюсом); релевантний досвід роботи (буде перевагою); аналітичні здібності та увага до деталей.

Стажист у сервісний департамент у Konica Minolta Ukraine

📍 Харків, Полтава, Рівне, Одеса

Глобальний провайдер передових ІТ-рішень, послуг паперового та електронного документообігу, керування корпоративним контентом, запрошує студентів технічних ВНЗ останніх курсів та випускників 2021—2022 років на оплачуване стажування з подальшим працевлаштуванням.

Майбутні обов’язки: виконання ремонтів і обслуговування БФП (багатофункціональних пристроїв); оперативне вирішення задач, які стосуються ремонтів; підтримка клієнтів; діагностика, усунення технічних неполадок і збоїв у роботі БФП.

Стажист з роботи з планограмами у WOG

📍 Київ

Портрет ідеального кандидата: вища/неповна вища освіта; досвідчений користувач ПК (Word, Excel); знання 1С та SHELF (буде перевагою).

Обов’язки: розробка та оновлення викладки товарів; контроль розміщення товарів та додаткового обладнання згідно планограм; внесення логістичних параметрів, активності товару, мінімальних залишків до бази 1С. Деталі тут.

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