Перша у світі: Китай вирішив побудувати сонячну електростанцію на орбіті — Finance.ua

Перша у світі: Китай вирішив побудувати сонячну електростанцію на орбіті

Перша у світі: Китай вирішив побудувати сонячну електростанцію на орбіті

В умовах проблем із викопним паливом багато країн шукають способи уникнути енергетичної кризи. Китай вирішив піти незвичайним шляхом, збудувавши сонячну станцію на орбіті.

За заявою офіційного Пекіна, пробний супутник буде запущено вже 2028 року. Його метою буде перевірка технології, оскільки вже зараз Китай розуміє ризики заходу.

Так, будівництво сонячної електростанції на орбіті коштуватиме дуже дорого і буде технологічно складним. Фахівцям належить побудувати антену завдовжки тисячі, а то й десятки тисяч кілометрів.

До того ж видобуток сонячної енергії на орбіті буде ускладнений наявністю супутників, сонячними вітрами та впливом гравітації.

Саме складність проєкту лякає країни, які раніше озвучували плани щодо будівництва орбітальної електростанції. Наприклад, Великобританію — держава хотіла запустити проєкт до 2035 року, що дозволило б задовольнити попит на електроенергію в країні на третину вже за десяток років.

Але незважаючи на те, що збір сонячної енергії в космосі буде ефективнішим, ніж на Землі, автори ініціативи вважають складним виконання цього масштабного проєкту. За словами фахівців, проблема ще й у тому, що не існує технологій зберігання такої кількості енергії.

На відміну від Сполученого Королівства, Китай сповнений рішучості. Проєкт майбутньої електростанції вже готовий. У ньому описується конструкція об’єкта, що складається з легких сонячних панелей та дзеркал для розподілу енергії. За допомогою цього пристрою Пекін сподівається задовольнити внутрішній попит, а за можливості навіть експортувати енергію в інші країни.

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