Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа — Finance.ua
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Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа

Казна та Політика
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Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа
Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа
За 2,5 місяці власників вантажних автомобілів в Україні оштрафували на 17 млн грн. За підсумками перевірки понад 48 тис. фур було складено понад 3400 постанов.
Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки на транспорті.
Здійснення габаритно-вагового контролю у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, було відновлено з червня.
«З 1 червня вже понад 17 млн ​​грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємось на їхнє розуміння та дотримання вимог законодавства. Наша дорожня інфраструктура дуже важлива для економіки країни зараз і в майбутньому», — заявив голова «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
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