Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа — Finance.ua

Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа Вчора 19:30 — Казна та Політика

Перевізники отримали штрафи на 17 млн грн за перевантаження на дорогах від початку літа

За 2,5 місяці власників вантажних автомобілів в Україні оштрафували на 17 млн грн. За підсумками перевірки понад 48 тис. фур було складено понад 3400 постанов.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки на транспорті.

Здійснення габаритно-вагового контролю у регіонах, де не ведуться активні бойові дії, було відновлено з червня.

«З 1 червня вже понад 17 млн ​​грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємось на їхнє розуміння та дотримання вимог законодавства. Наша дорожня інфраструктура дуже важлива для економіки країни зараз і в майбутньому», — заявив голова «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УБР За матеріалами:

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