Перевірте паспорт: нюанси, через які можуть не випустити за кордон — Finance.ua

Перевірте паспорт: нюанси, через які можуть не випустити за кордон Сьогодні 11:31 — Особисті фінанси

Перевірте паспорт: нюанси, через які можуть не випустити за кордон

Під час планування відпустки варто ретельно перевірити, чи все гаразд із вашим головним документом — закордонним паспортом. Адже є кілька помилок, через які вас можуть не пропустити на паспортному контролі.

Недійсний або пошкоджений паспорт може скасувати ваші плани на відпочинок. Щоб така неприємність не відбулась, нагадуємо найпоширеніші помилки туристів, які не стежать за станом своїх документів. На що звернути увагу — читайте далі.

Стан документа — ваша відповідальність

Нещодавно британському туристу заборонили посадку на рейс через те, що його паспорт був пошкоджений. Ба більше, він провів день в аеропорту під охороною. А ще втратив 800 фунтів, які сплатив за квиток на Балі, але на борт так і не потрапив. Все це сталося через розрив сторінки паспорта на 1 сантиметр.

Чим раніше ви перевірите свій документ, тим більше часу у вас буде, щоб виправити ситуацію або зробити новий паспорт. Тому розглянемо нюанси, на які потрібно звернути увагу.

Недостатньо сторінок

Обов’язково переконайтеся, що маєте щонайменше дві вільні сторінки для нових штампів та віз. Деякі країни (наприклад, Італія) вимагають один повністю чистий листок для своєї печатки. Прикордонники також можуть ставити штампи будь-де: як на вільному місці вже початої сторінки, так і на новій.

Термін дії паспорта спливає

Документ має бути дійсним щонайменше три місяці після дат, на які мандрівники планують подорож.

Також зверніть увагу на те, коли спливає ваш 10-річний термін з дня видачі. Особливо цей момент важливий, якщо ви купували квитки заздалегідь. За цей час ваш паспорт міг стати недійсним. З таким документом вам відмовлять у виїзді.

Паспорт пошкоджений

Закордонний паспорт дійсний протягом 10 років, тому невеликі потертості не створять вам проблем у аеропорту чи на кордоні. Але ви можете не пройти контроль, якщо ваші особисті дані або сторінки документа нечитабельні. Також недійсним вважається розірваний паспорт і якщо неможливо розпізнати вашу безпекову інформацію або не працює чип біометрії.

Те ж саме стосується документів із вирваними, порізаними або розмальованими сторінками. Тож якщо ваш улюбленець погриз паспорт або дитина вирішила заповнити його замість прикордонника — краще замініть його. А на майбутнє - зберігайте документ в недоступному для малечі і тварин місці та купіть обкладинку, щоб він менше зношувався.

Проблеми з рідиною

На відпочинку туристи часто беруть паспорт на пляж або до басейну. Також ніхто не застрахований від того, щоб пролити на нього воду чи каву.

Якщо ваш документ був пошкоджений або знебарвлений водою, напоями, хімічними речовинами або чорнилом, до вас можуть виникнути питання. Однак, якщо це незначні пошкодження країв сторінки від води, то проблем виникнути не має.

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Питання до фото

Американку не пускали в літак через розбіжності між фото в паспорті і реальним її виглядом. Жінка ледь не пропустила свій рейс. Річ у тому, що працівники аеропорту просто не повірили, що на фото в паспорті дійсно пасажирка — зображення було надто іншим, вона була сильно загримована, і її неможливо було впізнати. Тому краще не захоплюватись занадто ефектними фото на документи, краще залиште їх для інстаграму.

Оновлення особистих даних

Перш за все це стосується жінок, які змінюють прізвище, коли виходять заміж. За цим моментом потрібно пильно стежити. Термін заміни закордонного паспорта після переходу на нове прізвище — 1 місяць. Знову ж таки, важливо, щоб не виникла плутанина з документами, якщо квитки ви бронювали заздалегідь, за старими особистими даними.

Оформлення нового документа

Якщо ви розумієте, що ваш паспорт потрібно замінити або продовжити термін його дії, потрібно вирішувати ці питання якомога раніше.

Українці за кордоном можуть скористатися послугами ДП «‎Документ». Паспортні сервіси вже працюють у багатьох містах Європи:

Польща (Варшава, Краків, Гданськ і Вроцлав);

Іспанія (Валенсія, Мадрид);

Туреччина (Стамбул);

Словаччина (Братислава);

Чехія (Прага);

Німеччина (Кельн і Берлін).

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