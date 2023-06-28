Перевірка військкомів здійснювалася б швидше у разі відновлення е-декларування — НАЗК Сьогодні 21:33

Перевірка військкомів здійснювалася б швидше у разі відновлення е-декларування — НАЗК

Робота Національного агентства з питань запобігання корупції із перевірки військкомів стане системнішою завдяки залученню до неї інших державних та правоохоронних органів.

Про це в.о. голови НАЗК Артем Ситник сказав в інтерв'ю Українському радіо, коментуючи доручення Президента Володимира Зеленського про створення комісії для перевірки військкомів в усіх регіонах після виявлення у одеського військкома Євгена Борисова нерухомості на мільйони доларів, передає Укрінформ.

За словами Ситника, алгоритм перевірки достатньо стандартний, один із його інструментів ― це моніторинг способу життя, тобто зіставлення доходів та витрат чиновників. «У разі якщо ми з’ясовуємо, що витрати чиновника не пояснюються законними джерелами походження, тоді НАЗК вживає певних заходів. Або складається обґрунтований висновок про наявність кримінального правопорушення. Або, якщо йдеться про активи, вартість яких не перевищує 7 млн гривень, ці матеріали скеровуються до Антикорупційної прокуратури для підготовки позову до Антикорупційного суду з метою стягнення усіх необґрунтованих активів», — пояснив він.

Як зазначив Ситник, до новоствореної комісії з перевірки військкомів включено одного представника НАЗК.

«Ми вже подали запити на списки військкомів, адже напрямок вивчення і подолання корупційних ризиків саме у сфері оборони є для нас пріоритетним. Тому цей моніторинг ми розпочали трохи раніше. Але зараз робота буде системніша завдяки залученню інших державних та правоохоронних органів», — додав керівник НАЗК.

При цьому він висловив переконання, що перевірка військкомів в Україні відбувалася б набагато швидше, якби відновили електронне декларування.

«Тому що здійснювати моніторинг, маючи вже електронну декларацію, набагато простіше. Зараз бачимо очевидні проблеми з корупційними ризиками, в тому числі у сфері оборони. Але відновлення електронного декларування не відбувається, тому працюємо в тих умовах, які є ― без декларацій», зазначив Ситник.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.