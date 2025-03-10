Переведення годинників на літній час 2025 року: дата — Finance.ua

Переведення годинників на літній час 2025 року: дата 10.03.2025, 01:40

Переведення годинників на літній час 2025 року: дата

Згідно з чинними правилами, ми переходимо на літній час останньої неділі першого весняного місяця. Цього року — 30 березня о 3:00. У цей момент годинники потрібно перевести на одну годину вперед — на 04:00.

Чому переводять стрілки годинників

Вважається, що переведення годинників на літній і зимовий час допомагає ефективніше використовувати світловий день протягом року, оптимізувати робочі години відповідно до цього періоду, зменшити витрати на опалення та заощадити електроенергію, яка потрібна для освітлення приміщень.

Врахуйте, що більшість електронних девайсів, як-от смартгодинники, смартфони, комп’ютери, ноутбуки та планшети, переходять автоматично. А ось механічні годинники і старі моделі мобільних телефонів потрібно налаштовувати вручну.

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