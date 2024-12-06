Переваги та виклики впровадження генеративного штучного інтелекту — Finance.ua

Переваги та виклики впровадження генеративного штучного інтелекту Сьогодні 21:00 — Фінтех і Картки

Переваги та виклики впровадження генеративного штучного інтелекту

Новітні технології, зокрема, генеративний штучний інтелект швидко стає всюдисущим, пропонуючи організаціям унікальні можливості для трансформації їхніх процесів та стратегій.

Про це йдеться в дослідженні kpmg.com , наданому finance.ua.

Найвиразнішою перевагою впровадження генеративного штучного інтелекту в українському бізнесі, на думку СЕО, є підвищення ефективності та продуктивності, що зазначають 42% респондентів та респонденткок опитування.

Це включає автоматизацію повсякденних операцій, яка сприяє швидкому виконанню рутинних завдань та звільненню часу для більш складних процесів. Також помітний інтерес до використання ШІ для прискорення аналізу даних (21%) та нових можливостей для зростання ринку (12%).

Світові організації в цьому контексті демонструють більш різноманітний інтерес до переваг ШІ, включаючи підвищення кваліфікації робочої сили (14%) і підвищення прибутковості (10%).

Це свідчить про тенденцію до інтеграції ШІ у стратегічні аспекти бізнесу, що має на меті забезпечення готовності до майбутніх викликів та оптимізацію робочих процесів.

Основні виклики для впровадження генеративного ШІ

Українські СЕО називають вартість реалізації (46%), технічні можливості та навички (39%), а також розуміння та прийняття серед працівників (35%). Відсутність правового регулювання та поширення дезінформації також значно турбують українські компанії, що підкреслює складність інтеграції новітніх технологій у вже існуючі бізнес-структури.

Натомість серед глобальних компаній основною проблемою є моральні та етичні виклики (61%), що свідчить про високу стурбованість з приводу упередженості в наборах даних та інших аспектах, пов’язаних з відповідальним використанням ШІ. Це підкреслює глобальну тенденцію до вимоги більшої прозорості та етичності в технологіях.

Інвестиції в ШІ

У наступні три роки компанії в Україні та світі фокусуватимуть інвестиції в генеративний ШІ на продажі та маркетинг (62% в Україні та 60% у світі), інформаційні технології (60% в Україні та 68% у світі). В українських реаліях СЕО налаштовані інвестувати в ШІ для управління персоналом (44%), у світі сюди готові інвестувати лише 6%. Натомість на глобальному рівні, інвестиції зосереджуватимуться на фінансах (50%).

Якщо вам не вистачило грошей до зарплати, тут ви можете взяти кредит онлайн на картку в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.