Переваги і недоліки електронного посвідчення водія — Finance.ua

Переваги і недоліки електронного посвідчення водія Сьогодні 03:38 — Особисті фінанси

Переваги і недоліки електронного посвідчення водія

З 23 травня 2023 року в Україні запроваджується використання електронних водійських посвідчень, що є важливою віхою в транспортній системі країни. Нещодавно Міністерство внутрішніх справ представило концепцію електронного посвідчення водія та електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Ця нова розробка дозволяє українцям отримувати виключно електронні документи, без необхідності мати фізичні копії.

Про це пише Avtosota.

Відтепер фізичні особи в Україні можуть подати заявку на отримання електронного водійського посвідчення або електронного свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, відмовившись від видачі фізичних документів.

Однак електронний технічний паспорт на транспортний засіб буде доступний лише з вересня 2023 року, що збігається із запуском митного оформлення автомобілів на цифровій платформі «Дія».

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Починаючи з 23 травня 2023 року, фізичні особи можуть замовити електронне посвідчення водія як онлайн через платформу «Дія» або Електронний кабінет водія, так і особисто в Сервісному центрі.

Варто зазначити, що якщо водій вважає за краще мати фізичний документ, просто роздрукувати його в Центрі надання послуг буде недостатньо. Замість цього йому потрібно буде пройти повний процес обміну посвідчення водія, що передбачає оплату адміністративних послуг та пов’язаних з цим витрат на оформлення документів.

Електронне посвідчення водія, що відображатиметься на платформі «Дія», матиме таку ж юридичну силу, як і його фізичний аналог.

Крім того, українці, які подають документи на отримання електронного посвідчення водія, будуть звільнені від сплати адміністративного збору та витрат на канцелярські товари.

Переваги електронного посвідчення водія:

наявність електронного посвідчення водія забезпечує більшу зручність для водіїв, оскільки вони можуть отримати доступ до свого посвідчення та зберігати його в цифровому вигляді на своєму смартфоні або іншому електронному пристрої. Це усуває необхідність мати при собі фізичні документи та зменшує ризик їх втрати або пошкодження;

обираючи електронне посвідчення водія, українці можуть уникнути зборів, пов’язаних з адміністративними послугами та канцелярськими витратами. Це означає економію коштів для водіїв, що робить процес отримання посвідчення більш доступним.

Недоліки електронного посвідчення водія:

запровадження електронних водійських посвідчень означає, що особи повинні покладатися на цифрові платформи і технології для доступу до своїх посвідчень та їх пред’явлення. Така залежність від електронних систем створює ризик технічних проблем, таких як збої в роботі системи або несправності пристроїв, що потенційно може перешкодити пред’явленню дійсного посвідчення в разі потреби.

перехід на електронні водійські посвідчення може створити проблеми для деяких осіб, які не знайомі з цифровими платформами або які можуть зіткнутися з труднощами в навігації в процесі подання онлайн-заявки. Для забезпечення безперешкодного переходу для всіх водіїв необхідно надати відповідну підтримку та інструкції.

Впровадження електронних водійських посвідчень в Україні є значним кроком на шляху до цифровізації транспортного сектору. Хоча ця нова система пропонує зручність та економію коштів, вона також створює потенційні виклики, пов’язані з технологічною залежністю та необхідністю адаптації користувачів. Вирішивши ці проблеми та надавши відповідну допомогу, Україна може забезпечити успішну інтеграцію електронних водійських посвідчень у свою транспортну систему.

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Avtosota За матеріалами:

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