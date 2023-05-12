Перетин подвійної суцільної смуги: у яких випадках штраф не передбачено — Finance.ua

Перетин подвійної суцільної смуги: у яких випадках штраф не передбачено Сьогодні 07:30 — Технології&Авто

Українським водіям нагадують, що за перетин подвійної суцільної смуги на дорозі можуть виписати штраф мінімум на 340 гривень, повідомляє «Апостроф».

Однак якщо порушення правил розмітки призвело до аварійної ситуації, то водій отримає штраф 1 445 гривень або його буде позбавлено права керування транспортними засобами до року.

Але в законі прописані й винятки, коли за дане порушення правил дорожнього руху штраф не випишуть:

1. Якщо розмітки не видно — скажімо, вона на той час була присипана снігом або листям.

2. Якщо буде доведено, що водій вчинив порушення, щоб уникнути аварійної ситуації та зберегти життя людей.

3. Коли немає альтернативних шляхів об'їзду.

4. Перетнути подвійну суцільну смугу можуть медики, рятувальники або правоохоронці під час виконання екстреного завдання.

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