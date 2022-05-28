Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах — Finance.ua

Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах

Вчора 10:47 — Особисті фінанси

Переселенцям виплатили вже 4,5 мільйона допомоги на залізничних вокзалах

Понад 1,8 тисячі переселенців з евакуаційних потягів отримали 4,5 мільйона гривень допомоги від держави.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Уже в потязі працівники Укрзалізниці фіксують дані про пасажирів і одразу передають цю інформацію Укрпошті для офорлення виплат. Поки що послугою можна скористатися на вокзалах Львова та Дніпра, але згодом перелік місць розшириться», — повідомив міністр.

Також невдовзі до програми мають доєднатися вокзали Ужгорода, Івано-Франківська та Чернівців.

Нагадаємо, «Укрпошта» в співпраці з «Укрзалізницею» надає біженцям грошові виплати від держави прямо на вокзалі. Українці, що виїжджають із зони проведення бойових дій, зможуть отримати від держави грошову компенсацію під час евакуації — по 2 тис. грн кожному дорослому та по 3 тис. грн — на кожну дитину чи особу з інвалідністю.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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