Переселенцям у Запоріжжі доступна екстрена грошова допомога — Finance.ua

Переселенцям у Запоріжжі доступна екстрена грошова допомога Вчора 15:45 — Казна та Політика

Внутрішньо переміщені особи, які евакуювались до Запоріжжя, можуть отримати екстрену грошову допомогу від благодійного фонду «Карітас Запоріжжя».

Про це повідомляє social.com.uа

Як повідомили в пресслужбі фонду, отримання коштів передбачено програмою «Людська гідність».

Хто саме може отримати допомогу

Внутрішньо переміщені особи, які евакуювалися із зони бойових дій чи окупації з 24 лютого 2022 року та відповідають одному з критеріїв вразливості:

— люди з інвалідністю

— самотні люди похилого віку (від 60 років);

— одинокі батьки/опікуни, які проживають разом з дітьми;

— вагітні/годуючі матері (дітей до 2 років);

— важкохворі.

Про яку допомогу йдеться

Фондом надається одноразова допомога в розмірі 6600 грн на одного члена сім’ї, але максимум — на чотирьох членів родини.

Як можна зареєструватися на отримання допомоги

Реєстрація на отримання допомоги відбувається в офісі фонду «Карітас Запоріжжя» за адресою: вул. Семафорна, 8 (у дворі біля синіх наметів) з понеділка по п’ятницю з 9.30 до 16.00. Для реєстрації потрібно пред’явити:

— паспорт з реєстрацією на території, де відбуваються бойові дії чи які знаходяться в окупації;

— податковий номер;

— документи членів родини;

— довідку з IBAN своєї банківської картки.

У разі отримання продуктової допомоги, зареєструватися на грошову можна мінімум через місяць. А в разі отримання фінансової допомоги від інших благодійних організацій, повторно можна реєструватися лише через три місяці (якщо ви отримували всю суму 6600 грн одразу) або через місяць, якщо виплата була помісячною (по 2200 грн).

За додатковою інформацією можна звертатися за телефонами:

050 371 09 05; 050 371 09 35; 050 371 08 36; 0 800 336 734 (дзвінки безкоштовні).

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