Переселенці в Україні отримають безкоштовне житло: Кабмін встановив правила — Finance.ua

Українським переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) безкоштовно надаватимуть житло. Для цього уряд починає формувати фонд житлових об’єктів — як наявних, так і тих, що тільки потрібно побудувати. На одного переселенця має припадати щонайменше 6 кв. м житлового приміщення. Отримувати житло люди будуть у порядку черги — першими в ній стануть найбільш незахищеніші категорії населення.
Відповідний порядок затвердив Кабінет міністрів України. У постанові прописано, що фонд формуватимуть кількома способами:
викуп уже збудованої житлової нерухомості (ним займатиметься місцева влада або уповноважені органи);
будівництво нового житла;
реконструкція будинків та гуртожитків, які зараз непридатні для проживання;
переобладнання нежитлових приміщень у житлові.
Внести нежитлові приміщення у фонд можна буде лише після того, як їх офіційно визнають житловими. Все житло з фонду заборонено приватизовувати, обмінювати, ділити, здавати в суборенду та використовувати для розміщення будь-кого, крім переселенців.
Хто і на яке житло зможе претендувати
Для переселенців встановлять так звані норми житлової площі. На одну особу, згідно з ними, має припадати не менше ніж 6 кв. м. З огляду на те, що в Україні налічується не менше ніж 6,5 млн ВПО, знайти або побудувати доведеться до 39 млн кв. м житла.