Переселенці в Україні отримають безкоштовне житло: Кабмін встановив правила — Finance.ua
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Переселенці в Україні отримають безкоштовне житло: Кабмін встановив правила

Вчора 09:00Особисті фінанси
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Українським переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) безкоштовно надаватимуть житло. Для цього уряд починає формувати фонд житлових об’єктів — як наявних, так і тих, що тільки потрібно побудувати. На одного переселенця має припадати щонайменше 6 кв. м житлового приміщення. Отримувати житло люди будуть у порядку черги — першими в ній стануть найбільш незахищеніші категорії населення.
Відповідний порядок затвердив Кабінет міністрів України. У постанові прописано, що фонд формуватимуть кількома способами:
  • викуп уже збудованої житлової нерухомості (ним займатиметься місцева влада або уповноважені органи);
  • будівництво нового житла;
  • реконструкція будинків та гуртожитків, які зараз непридатні для проживання;
  • переобладнання нежитлових приміщень у житлові.
Внести нежитлові приміщення у фонд можна буде лише після того, як їх офіційно визнають житловими. Все житло з фонду заборонено приватизовувати, обмінювати, ділити, здавати в суборенду та використовувати для розміщення будь-кого, крім переселенців.

Хто і на яке житло зможе претендувати

Для переселенців встановлять так звані норми житлової площі. На одну особу, згідно з ними, має припадати не менше ніж 6 кв. м. З огляду на те, що в Україні налічується не менше ніж 6,5 млн ВПО, знайти або побудувати доведеться до 39 млн кв. м житла.
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Житло має надаватися всім переселенцям, які його потребують. Причому нікого не змусять переїжджати — селити зобов’язані за місцем фактичного перебування ВПО.
Втім, на отримання житла буде черга. Насамперед квадратні метри нададуть таким категоріям:
  • багатодітні сім’ї;
  • сім’ї з дітьми;
  • вагітні;
  • особи, які втратили працездатність;
  • особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйноване або непридатне для проживання в наслідок збройної агресії рф.
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За матеріалами: Обозреватель
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