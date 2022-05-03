Переселенці в Україні отримають безкоштовне житло: Кабмін встановив правила — Finance.ua

Переселенці в Україні отримають безкоштовне житло: Кабмін встановив правила

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Українським переселенцям (внутрішньо переміщеним особам, ВПО) безкоштовно надаватимуть житло. Для цього уряд починає формувати фонд житлових об’єктів — як наявних, так і тих, що тільки потрібно побудувати. На одного переселенця має припадати щонайменше 6 кв. м житлового приміщення. Отримувати житло люди будуть у порядку черги — першими в ній стануть найбільш незахищеніші категорії населення.

кількома способами: Відповідний порядок затвердив Кабінет міністрів України. У постанові прописано, що фонд формуватимуть

викуп уже збудованої житлової нерухомості (ним займатиметься місцева влада або уповноважені органи);

будівництво нового житла;

реконструкція будинків та гуртожитків, які зараз непридатні для проживання;

переобладнання нежитлових приміщень у житлові.

Внести нежитлові приміщення у фонд можна буде лише після того, як їх офіційно визнають житловими. Все житло з фонду заборонено приватизовувати, обмінювати, ділити, здавати в суборенду та використовувати для розміщення будь-кого, крім переселенців.

Хто і на яке житло зможе претендувати

Для переселенців встановлять так звані норми житлової площі. На одну особу, згідно з ними, має припадати не менше ніж 6 кв. м. З огляду на те, що в Україні налічується не менше ніж 6,5 млн ВПО, знайти або побудувати доведеться до 39 млн кв. м житла.

Житло має надаватися всім переселенцям, які його потребують. Причому нікого не змусять переїжджати — селити зобов’язані за місцем фактичного перебування ВПО.

Втім, на отримання житла буде черга. Насамперед квадратні метри нададуть таким категоріям:

багатодітні сім’ї;

сім’ї з дітьми;

вагітні;

особи, які втратили працездатність;

особи пенсійного віку з-поміж тих, житло яких було зруйноване або непридатне для проживання в наслідок збройної агресії рф.

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