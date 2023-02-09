Переселенці в січні отримали 6,2 млрд грн допомоги на проживання — Finance.ua

Переселенці в січні отримали 6,2 млрд грн допомоги на проживання Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Переселенці в січні отримали 6,2 млрд грн допомоги на проживання

У січні 2023 року на проживання внутрішньо переміщеним особам було нараховано допомоги на загальну суму понад 6,2 млрд грн.

Кількість внутрішньо переміщених осіб внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну наразі сягає понад 4,8 млн людей. Ідеться лише про тих громадян, які подали заяви на реєстрацію, зазначили в Міністерстві соціальної політики.

За даними Інформаційно-обчислювального центру Міністерства соціальної політики України, що після початку повномасштабного вторгнення забезпечує централізовану виплату допомоги на проживання ВПО, у січні 2023 року стали на облік ВПО (в тому числі перемістились повторно) понад 100 тис. осіб, а повернулися додому та знялись з обліку — понад 53 тис. осіб.

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Допомога на проживання для ВПО надається щомісячно з місяця звернення на період введення воєнного стану та одного місяця після його припинення чи скасування на кожну внутрішньо переміщену особу, відомості про яку включено до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб у наступних розмірах:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3 000 грн;

для інших осіб — 2 000 грн.

Заяву на допомогу на проживання можна подати дистанційно через застосунок Дія, або особисто через органи соціального захисту населення, уповноважену особу громади або ЦНАП.

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