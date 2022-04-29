Переселенці отримають у Києві 4500 грн від Червоного Хреста: які документи треба — Finance.ua
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Переселенці отримають у Києві 4500 грн від Червоного Хреста: які документи треба

Вчора 17:00Казна та Політика
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Найуразливіші категорії населення з числа внутрішньо переміщених осіб, що зареєструвалися у столиці після 24 лютого 2022 року, мають можливість отримати сертифікат на покупки в мережі «Сільпо».
Отримати ваучери (якими можна розрахуватися в мережі супермаркетів по всій території України), можуть внутрішньо переміщені особи, зареєстровані в м. Києві (перший етап програми), а саме:
  • люди з інвалідністю І групи; документи — при собі мати: паспорт, ідентифікаційний код, довідка про статус переміщеної особи, довідка про призначення групи інвалідності;
  • сім’ї, які виховують дитину з інвалідністю (до 18 років); документи — при собі мати: паспорт, довідка переміщеної особи, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідка про призначення групи інвалідності);
  • сім’ї, які мають троє і більше дітей (до 16 років); документи — при собі мати: паспорт, довідки переміщеної особи, ідентифікаційний код, свідоцтва про народження дітей;
  • сім’ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту (до 16 років); документи — при собі мати: паспорт, довідка переміщеної особи, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, розпорядження про опікунство;
  • люди з інвалідністю (інвалід І групи) отримають 3 сертифікати по 500 грн (1500 грн);
  • сім’ї вказані з переліку категорій отримувачів отримують 9 сертифікатів по 500 грн (4500 грн).
Як працюватиме. «Ваучер на 500 гривень працюватиме таким чином: якщо товарів у чеку буде, наприклад, 510 гривень, то людину попросять доплатити 10 гривень, а якщо на 480, то 20 гривень здачі не дадуть», — пояснює голова Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Гоєнко.
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За матеріалами: Вечірній Київ
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