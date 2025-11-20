0 800 307 555
Перероблені уламки споруд можуть стати основою для будівельних матеріалів

Перероблені уламки будівель, зруйнованих під час війни, можуть бути використані для виробництва бетонних сумішей. Міцність та пластичність отриманого матеріалу виявилися на 30% вищими за проєктні очікування, що робить його придатним для відбудови України.
Про це свідчать результати лабораторного дослідження Ukraine Support Team.
За даними тестувань, до 50% природного заповнювача, наприклад піску, у бетоні можна замінити рециклінговими матеріалами. Йдеться про перероблені уламки будівель. При цьому міцність та технологічні характеристики суміші залишаються на належному рівні.

Масштаби руйнувань

Станом на березень 2025 року кількість житла, зруйнованого росією з лютого 2022 року, досягла 231000 обʼєктів. Це створило значні обсяги відходів, які стали помітним екологічним та соціальним викликом для громад.
Керівниця Ukraine Support Team Олена Колтик зазначає, що використання таких матеріалів може перетворити проблему утилізації відходів на ресурс для відновлення.
Команда вже аналізує, у яких видах будівельної продукції можна застосовувати перероблені матеріали, щоб громади отримали економічний ефект та змогли зменшити навантаження на довкілля.

Підтримка міст та виробників

Дослідження провели за підтримки виробника цементу Cemark, а також Харківської і Миколаївської міських рад. Разом з Ukraine Support Team вони розглядають можливість масштабування технологічних рішень з переробки будівельних відходів у нові матеріали. Такі підходи можуть стати важливим ресурсом для відновлення українських міст.
Новий підхід допоможе зберегти сировинний потенціал України, переконаний міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
«Використання рециклінгових матеріалів здатне суттєво підвищити ринкову цінність кінцевого продукту, роблячи нові будівельні матеріали більш конкурентоспроможними з точки зору сталого будівництва», — додає Сєнкевич.
За матеріалами:
Finance.ua
