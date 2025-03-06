Переправили за кордон щонайменше 150 ухилянтів: на Прикарпатті викрили незаконну схему — Finance.ua
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Переправили за кордон щонайменше 150 ухилянтів: на Прикарпатті викрили незаконну схему

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Зловмисника загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.
ДБР викрило групу, яка організувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через кордон.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Організатором виявився начальник відділу «Закарпатської установи виконання покарань № 9», а співорганізатор — мешканець Закарпаття, який зараз проживає у Чехії. До оборудки були залучені його мати, працівник Служби судової охорони та ще четверо осіб.
За пів року через канал переправлено щонайменше 150 чоловіків, а вартість послуги становила 6 тис. доларів США. Зловмисники шукали клієнтів, проводили інструктажі та організовували перевезення до гірських районів, звідки чоловіки пішки перетинали кордон.
23 лютого співробітники ДБР затримали начальника відділу установи виконання покарань, матір співорганізатора і одного з цивільних спільників після отримання коштів від «клієнта». Останній намагався сховатися в дивані.
Затриманим повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон, що передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
«Затриманим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1,4 до 2 млн грн. Також заочно повідомлено про підозру організатору та іншим спільникам, які наразі переховуються за кордоном. Їх буде оголошено в міжнародний розшук, а до країн ЄС скерують клопотання про їх затримання та екстрадицію в Україну», — йдеться в повідомленні.
За матеріалами:
ТСН
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