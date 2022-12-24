Переклад, розробка шрифтів, програмування: як змінились замовлення у фрилансерів під час війни — Finance.ua

Переклад, розробка шрифтів, програмування: як змінились замовлення у фрилансерів під час війни
Рік для фрилансу, як і для всієї України, був нелегкий. Починався в турбулентності — 24 лютого ринок впав на 90-95%, але вже восени вдалося набрати нових обертів та зробити великий крок уперед.
Про це свідчать дані українського сервісу Freelancehunt.
Категорія «Переклад»
Текстовий контент став одним з інструментів донесення до клієнтів своєї позиції та цінностей. У такі складні часи було дуже важливо робити це вчасно та правильно. Також підприємцям треба було адаптувати свої інтернет-ресурси, де без роботи з текстом не обійтися.
У категорії «Переклад» зафіксовано шалене зростання бюджетів:
- переклад текстів — збільшився на 24,6%;
- англійська мова — на 42,6%;
- німецька — на 106,7%;
- італійська — на 103,2%;
- іспанська — на 93,5%;
- французька — на 25,9%;
- іврит — на 84,6%;
- локалізація ПО, сайтів та ігор — на 541%.
«Таке зростання легко пояснити. З одного боку, підприємці почали орієнтуватися на західний ринок. Для цього як мінімум потрібна англомовна версія сайту чи додатка. З іншого боку, влітку набули чинності нові норми Закону про мову. Це також збільшило попит на перекладачів», — сказано в дослідженні.
Категорія SEO
У спеціалізації «Пошукова оптимізація (SEO)» бюджет зменшився на 9% від загального показника проти минулого року.
Натомість підприємці віддавали перевагу таким послугам:
- SEO-аудиту сайтів — приріст бюджету становить 25,9%;
- пошуковому управлінню репутацією — приріст 88%;
- продажу та генерації лідів — зростання на 50,7%;
- тизерній рекламі — зростання на 40,7%;
- купівлі лінків — 30%.
Навіть у такі важкі часи бізнес не відмовився від просування. Навпаки, зосередив тут трішки більше бюджету, ніж у довоєнний час. Це викликано тим, що вартість послуг фрилансерів набагато нижча, ніж у профільних digital-агентств.
Спеціалізація «Розробка шрифтів»
Найбільше зросли бюджети в таких спеціалізаціях:
- логотипи — 24,8%;
- банери — 27,1%;
- векторна графіка — 48,6%;
- розробка 3D-моделей — 40,1%;
- фірмовий стиль — 80,7%;
- ілюстрації та малюнки — 37,1%;
- іконки та піксельна графіка — 51,3%;
- живопис та графіка — 110%;
- оформлення соцмереж — 36,3%.
Також збільшення бюджетів у цій категорії завдяки попиту на спеціалістів, які розробляють NFT.
Категорія «Програмування»
У 2022 році кількість завдань для фрилансерів виросла за такими напрямками:
- Python — 8%;
- Захист ПО та безпека — 36%;
- Системне програмування — 37%;
- Машинне навчання — 30%;
- Розробка ботів — 27%;
- Blockchain — 8%.
Водночас спостерігається зменшення кількості проєктів за напрямком «PHP» на 21%, «JavaScript» — 5%, «Вебпрограмування» — 6%, «Node.js» — 14%, «Розробка під iOS» — 15%, «Розробка під Android» — 44%. Також стали менше публікувати завдань зі «Створення сайтів під ключ» на 30%. Проте є зростання бюджетів за напрямками:
- DevOps — на 40%;
- Windows — на 316%.
«Незважаючи на значні просідання після початку війни, уже влітку ринок відновився і продовжив зростати. Звісно, певний вплив вносять обстріли та blackout, але попри все фриланс продовжує достатньо стабільно працювати. Наступного року ми очікуємо, що ринок продовжить набирати обертів, а попит на послуги фрилансерів зростатиме серед українських та європейських замовників», — кажуть у Freelancehunt.
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