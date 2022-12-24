Переклад, розробка шрифтів, програмування: як змінились замовлення у фрилансерів під час війни — Finance.ua

Переклад, розробка шрифтів, програмування: як змінились замовлення у фрилансерів під час війни Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Переклад, розробка шрифтів, програмування: як змінились замовлення у фрилансерів під час війни

Рік для фрилансу, як і для всієї України, був нелегкий. Починався в турбулентності — 24 лютого ринок впав на 90-95%, але вже восени вдалося набрати нових обертів та зробити великий крок уперед.

Про це свідчать дані українського сервісу Freelancehunt

Категорія «Переклад»

Текстовий контент став одним з інструментів донесення до клієнтів своєї позиції та цінностей. У такі складні часи було дуже важливо робити це вчасно та правильно. Також підприємцям треба було адаптувати свої інтернет-ресурси, де без роботи з текстом не обійтися.

У категорії «Переклад» зафіксовано шалене зростання бюджетів:

переклад текстів — збільшився на 24,6%;

англійська мова — на 42,6%;

німецька — на 106,7%;

італійська — на 103,2%;

іспанська — на 93,5%;

французька — на 25,9%;

іврит — на 84,6%;

локалізація ПО, сайтів та ігор — на 541%.

«Таке зростання легко пояснити. З одного боку, підприємці почали орієнтуватися на західний ринок. Для цього як мінімум потрібна англомовна версія сайту чи додатка. З іншого боку, влітку набули чинності нові норми Закону про мову. Це також збільшило попит на перекладачів», — сказано в дослідженні.

Категорія SEO

У спеціалізації «Пошукова оптимізація (SEO)» бюджет зменшився на 9% від загального показника проти минулого року.

Натомість підприємці віддавали перевагу таким послугам:

SEO-аудиту сайтів — приріст бюджету становить 25,9%;

пошуковому управлінню репутацією — приріст 88%;

продажу та генерації лідів — зростання на 50,7%;

тизерній рекламі — зростання на 40,7%;

купівлі лінків — 30%.

Навіть у такі важкі часи бізнес не відмовився від просування. Навпаки, зосередив тут трішки більше бюджету, ніж у довоєнний час. Це викликано тим, що вартість послуг фрилансерів набагато нижча, ніж у профільних digital-агентств.

Спеціалізація «Розробка шрифтів»

Найбільше зросли бюджети в таких спеціалізаціях:

логотипи — 24,8%;

банери — 27,1%;

векторна графіка — 48,6%;

розробка 3D-моделей — 40,1%;

фірмовий стиль — 80,7%;

ілюстрації та малюнки — 37,1%;

іконки та піксельна графіка — 51,3%;

живопис та графіка — 110%;

оформлення соцмереж — 36,3%.

Також збільшення бюджетів у цій категорії завдяки попиту на спеціалістів, які розробляють NFT.

Категорія «Програмування»

У 2022 році кількість завдань для фрилансерів виросла за такими напрямками:

Python — 8%;

Захист ПО та безпека — 36%;

Системне програмування — 37%;

Машинне навчання — 30%;

Розробка ботів — 27%;

Blockchain — 8%.

Водночас спостерігається зменшення кількості проєктів за напрямком «PHP» на 21%, «JavaScript» — 5%, «Вебпрограмування» — 6%, «Node.js» — 14%, «Розробка під iOS» — 15%, «Розробка під Android» — 44%. Також стали менше публікувати завдань зі «Створення сайтів під ключ» на 30%. Проте є зростання бюджетів за напрямками:

DevOps — на 40%;

Windows — на 316%.

«Незважаючи на значні просідання після початку війни, уже влітку ринок відновився і продовжив зростати. Звісно, певний вплив вносять обстріли та blackout, але попри все фриланс продовжує достатньо стабільно працювати. Наступного року ми очікуємо, що ринок продовжить набирати обертів, а попит на послуги фрилансерів зростатиме серед українських та європейських замовників», — кажуть у Freelancehunt.

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