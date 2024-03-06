Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео) — Finance.ua
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Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)

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Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)
Переказ грошей з Польщі: як працює SWIFT (відео)
Одним із надійних варіантів переказу грошей з Польщі в Україну є система банківських переказів SWIFT.
SWIFT використовується, якщо необхідно зробити переказ безпосередньо з банківського рахунку в іноземному банку. У 2023 році Польща посіла друге місце серед усіх країн, з яких клієнти отримували банківські перекази через систему SWIFT: 12% усіх переказів SWIFT були отримані з Польщі.
Наприклад, клієнти банку ПУМБ отримали через SWIFT близько 100 тис. переказів.
Щоб отримати гроші через SWIFT у ПУМБ, необхідно мати рахунок у потрібній валюті. Його можна відкрити як у відділенні банку, так і через інтернет-банк ПУМБ Online. Після чого ви зможете отримати реквізити рахунку — їх потрібно надати відправнику грошей. Банк автоматично зарахує кошти на ваш рахунок після отримання інформації про наявність переказу. Гроші зараховуються без комісії. Доступні валюти — USD, EUR, PLN, GBP, CZK, CHF.
Терміновість переказу визначається відправником. За терміновими переказами тривалість операції може становити від кількох хвилин до 1 дня, але є окрема комісія за термінове проведення переказу. Стандартний час отримання переказу від 1 до 3 днів.
Найпростіший спосіб відправити гроші через SWIFT — скористатися мобільним застосунком ПУМБ Online. Банк підготував відповідну відеоінструкцію:
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Як переказати гроші з Польщі в Україну в 2024 році

Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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