Переїзд без стресу: як Moneyveo вирішила мої фінансові труднощі — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Переїзд без стресу: як Moneyveo вирішила мої фінансові труднощі Сьогодні 09:30 — Кредит&Депозит

Переїзд без стресу: як Moneyveo вирішила мої фінансові труднощі

Іноді життя підкидає несподівані виклики, які змушують нас приймати термінові рішення. Саме в такій ситуації опинилась Марія Т., 25-річна дівчина, менеджер будівельного супермаркету, коли отримала раптове повідомлення про необхідність з’їхати з орендованої квартири впродовж двох тижнів.

«Це був справжній шок, адже я тільки-но повернулась з відпустки, на яку витратила свої заощадження, а тут — необхідність терміново шукати нове житло, — розповідає Марія. - У мене не було фінансової подушки, був початок місяця, і зарплата мала надійти лише через 3 тижні». З огляду на те, що дівчина живе у Києві, де ринок нерухомості дуже активний, вона розуміла, що зволікати не можна.

Після тижня пошуків квартири Марії трапився оптимальний варіант. Проте для оформлення договору оренди потрібно було сплатити перший внесок. «Я декілька днів ламала голову, де взяти гроші. Друзі запропонували допомогу, але її однаково не вистачало, а у банк треба було надати довідки, і процес отримання кредиту зазвичай займає багато часу», — ділиться своїми переживаннями дівчина.

Саме тоді хтось з колег порадив онлайн-сервіс Манівео. «Я чула про Moneyveo, але ніколи не думала, що мені знадобиться їхня допомога, — зізнається Марія. — Я завжди остерігалась звертатись до фінансових компаній, але після дзвінка до контакт-центру, де мені все пояснили та розказали про умови, все ж вирішила спробувати. Я зайшла на сайт, заповнила заявку на кредит і навіть не очікувала, що все буде так швидко. Встигла буквально спуститися за кавою в кав’ярню на першому поверсі, а поки чекала на своє замовлення, гроші вже надійшли».

Мова йде про кредитний продукт Smart від Moneyveo, який пропонує швидку видачу коштів на суму до 29 999 грн на строк від 1 до 65 днів з можливістю продовження. При першому зверненні оформлення займає приблизно 10 хвилин, а наступні заявки опрацьовуються буквально за пару хвилин. Перший кредит надається за ставкою 0,01% на день. Цей продукт користується високою довірою споживачів завдяки своїй швидкості, конфіденційності, безпеці персональних даних та відсутності прихованих комісій.

Клієнтка Манівео також відзначає, що отримати кредит було набагато легше, ніж вона уявляла. «Це було для мене відкриттям. Я більше не боюся користуватися онлайн-кредитами, адже знаю, що є надійні компанії, які піклуються про своїх клієнтів», — додає дівчина.

Усього за кілька днів Марія вже переїхала у нову квартиру. «Дякую вам за те, що допомогли в складний період. І окремо дякую милій операторці Олені, яка підтримувала мене та допомагала вирішити всі питання. Її уважність і професіоналізм допомогли мені спокійно завершити виплату кредиту. В такий час звичайна людяність дає сили жити та не опускати руки», — каже задоволена клієнтка.

І ми дякуємо вам, Маріє, за довіру та щирість. Бажаємо затишного та радісного життя на новому місці.

Кредитний продукт Smart:

Реальна річна процентна ставка від 3,71% річних

Сума кредиту від 500 грн до 29 999 грн

Строк кредитування до 5 років

Істотні характеристики та Попередження про наслідки використання продукту Smart: https://moneyveo.ua/uk/#loan-types

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова. 1 015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх. Служба підтримки: 0 800 21 9393 з 09:00 до 21:00 без вихідних. Email: support@moneyveo.ua . Деталі на moneyveo.ua

За матеріалами: Moneyveo

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