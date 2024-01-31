Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters Сьогодні 12:23 — Казна та Політика

Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters

Переговори між країнами Європейського Союзу, спрямовані на те, щоб домовитися про більшу допомогу Україні, залишаються «важкими».

Про це інформує Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця ЄС.

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За його словами, питання досі не має вирішення, незважаючи на те, що Угорщина дала сигнал про свою готовність до компромісу.

Видання нагадує, що лідери ЄС планують зустрітися в четвер, щоб спробувати домовитися про розширення допомоги Україні на 50 мільярдів євро до 2027 року, а також про поповнення військового фонду для озброєння Києва, який бореться з повномасштабним вторгненням росії, яке триває майже два роки.

Як відомо, Угорщина є однією з найбільш дружніх до Росії країн ЄС. Вона вже одного разу заблокувала пакет допомоги, а також висловила опозицію — разом із Німеччиною — щодо поповнення військового фонду.

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«Оскільки ЄС посилює тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він погодився, чиновник сказав, що умови Будапешта щодо зняття вето на фінансову допомогу Києву неприйнятні для інших країн ЄС. … Колеги Угорщини в ЄС не хочуть погоджуватися переглядати будь-яку підтримку Києва щороку, оскільки це щоразу давало б Орбану право вето», — пише видання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

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