Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters

Казна та Політика
61
Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters
Переговори в ЄС щодо допомоги Україні є важкими, попри поступки Угорщини, — Reuters
Переговори між країнами Європейського Союзу, спрямовані на те, щоб домовитися про більшу допомогу Україні, залишаються «важкими».
Про це інформує Reuters із посиланням на неназваного високопосадовця ЄС.
Читайте також
За його словами, питання досі не має вирішення, незважаючи на те, що Угорщина дала сигнал про свою готовність до компромісу.
Видання нагадує, що лідери ЄС планують зустрітися в четвер, щоб спробувати домовитися про розширення допомоги Україні на 50 мільярдів євро до 2027 року, а також про поповнення військового фонду для озброєння Києва, який бореться з повномасштабним вторгненням росії, яке триває майже два роки.
Як відомо, Угорщина є однією з найбільш дружніх до Росії країн ЄС. Вона вже одного разу заблокувала пакет допомоги, а також висловила опозицію — разом із Німеччиною — щодо поповнення військового фонду.
Читайте також
«Оскільки ЄС посилює тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, щоб він погодився, чиновник сказав, що умови Будапешта щодо зняття вето на фінансову допомогу Києву неприйнятні для інших країн ЄС. … Колеги Угорщини в ЄС не хочуть погоджуватися переглядати будь-яку підтримку Києва щороку, оскільки це щоразу давало б Орбану право вето», — пише видання.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.