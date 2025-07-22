Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, — Ердоган — Finance.ua
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Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, — Ердоган

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Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, — Ердоган
Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, — Ердоган
Європейський союз (ЄС) повинен відновити переговори щодо інтеграції Туреччини оскільки потребує «такого динамічного та орієнтованого на вирішення проблем члена».
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує Anadolu.
Як відзначив Ердоган, ЄС не повинен чекати й дня, щоб відновити та просунути переговори про вступ Туреччини.
«Ми очікуємо, що вони зрозуміють, що неможливо просунути відносини з тією амбівалентною позицією, яку ми бачили вже стільки разів раніше. З огляду на події в Європі та її околицях, а також розбіжності в думках всередині ЄС, стане зрозуміло, що союз потребує такого динамічного та орієнтованого на вирішення проблем члена, як Туреччина», — заявив він.
Президент Туреччини додав, що його країна готова до повноправного членства, а «звільнення від застарілих, нав’язливих політичних поглядів може стати кроком, який відкриє нову еру для ЄС»

Вступ Туреччини до ЄС

Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу ще в 1987 році, а статус країни-кандидата отримала в 1999 році. Переговори про членство офіційно розпочалися у 2005 році, проте з самого початку процес був складним через низку політичних, економічних і правових розбіжностей між Туреччиною та ЄС.
У наступні роки переговори фактично зупинилися. Причини — порушення прав людини, згортання демократії в Туреччині, конфлікт навколо Кіпру та охолодження відносин із європейськими країнами.
За матеріалами:
РБК-Україна
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