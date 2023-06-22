Переходь на українську легко: ПУМБ ініціює програму БезуМОВНОЇ підтримки для всіх українців — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Переходь на українську легко: ПУМБ ініціює програму БезуМОВНОЇ підтримки для всіх українців Сьогодні 12:30 — Особисті фінанси

Переходь на українську легко: ПУМБ ініціює програму БезуМОВНОЇ підтримки для всіх українців

За останній рік чимало українців за покликом душі перейшли на українську мову, але є й ті, хто вагається через певні складнощі. ПУМБ прагне полегшити перехід на фінансову українську для своїх клієнтів і друзів. Тож для всіх охочих розпочинає програму «БезуМОВНОЇ підтримки», яка діятиме в однойменному чат-боті та у відділеннях ПУМБ. Разом перехід відбуватиметься комфортно.

З 22 червня банк повністю відмовляється від використання російської мови у всіх своїх сервісах: на офіційному сайті, у мобільному додатку, банкоматах і терміналах. Від початку війни ця опція ще була доступна як додаткова для російськомовних користувачів. Проте згідно з останніми дослідженнями вже майже 70% клієнтів підтримують відключення російського інтерфейсу. При цьому багато хто з опитуваних наголошує на труднощах переходу на українську. Страх помилок, можливий осуд оточення через невірну вимову, незнання термінології українською змушують людей відступати від своєї мети.

Аби швидко та легко разом зі своїми клієнтами, працівниками та всіма охочими опанувати українську, ПУМБ започатковує мовну програму з головним помічником — чат-ботом «БезуМОВНА підтримка» . Бот підкаже переклад, вимову і значення фінансових термінів, підбадьорить та змотивує переходити на українську в повсякденному житті. Спілкуватиметься з користувачами бота український символ — «Соловейко», якого створила українська ілюстраторка Sandra Ruth. Для того щоб процес спілкування з діджитал-помічником був удвічі корисним, чат запропонує користувачам пройти тести та виконати завдання, за які ПУМБ даруватиме приємні подарунки. Банк підтримає кожного, хто робить перші мовні спроби, без жодних умов.

До розробки фінансового словника ПУМБ залучив експертку — Ірину Домрачеву, доцентку кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса. З початком воєнних дій у 2014 році Ірині Романівні довелося залишити рідний Донецьк та переїхати до Вінниці.

Мовна програма працюватиме й у відділеннях ПУМБ. Зокрема, кожен клієнт банку зможе звернутися до консультанта БезуМОВНОЇ підтримки з будь-яких мовних питань, які виникатимуть у процесі обслуговування.

У ПУМБ переконані: перейти на українську нескладно, якщо мати підтримку. Спілкуймося солов'їною мовою разом!

Посилання на чат-бот — https://t.me/bezumovnapidtrymka_bot

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