Перехід з екстрених на стабілізаційні відключення: до чого готуватись киянам — Finance.ua

Перехід з екстрених на стабілізаційні відключення: до чого готуватись киянам Вчора 20:00 — Енергетика

Відсьогодні можливий перехід з екстрених на стабілізаційні відключення. Вже за новими графіками для Києва.

Про це у Facebook розповів гендиректор «YASNO» Сергій Коваленко.

Опубліковані графіки — це графіки імовірних відключень. Це значить, що в зазначений інтервал вас можуть відключити. Але не факт, що будуть застосовані обмеження.

Стабілізаційні відключення виконуються на вимогу Укренерго чи оператора системи розподілу. Якщо від них вказівки немає, то подачу електроенергії не вимикають.

Якщо у вас інтервал з 9 до 13, а відключили о 10:40, то все одно до 13 (+/- 30 хв) мають світло повернути.

Графіки складені на основі очікуваних обмежень від Укренерго. Відключення однієї групи в рамках стабілізаційного графіку розраховані на обмеження до 250 МВт. Але, якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають екстреними і будуть відбуватися не за графіками. Про зміну типу відключення ми інформуємо через чатбот YASNO online.

При стабілізаційному відключені оператор системи розподілу має дотримуватися тривалості до 4 години ±30 хвилин на перепідключення.

В графіках зазначені лише можливі слоти, часові коридори, в межах яких може відбуватися відключення. Потреби відключати світло на 12 годин на добу наразі не існує. Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, бо в них не немає потреби.

Чому у сусідів світло є?

Тут є два варіанти відповіді. Перший: у вас трапилася аварія. Дізнатися, чи це так, можна у чатботі оператора системи розподілу. Другий: будинок сусідів підключений до іншої лінії/іншої підстанції, а тому може потрапляти в іншу групу на відключення або іншу чергу в межах цієї групи.

У мене, наприклад, саме так і відбувається: сусідній будинок — в іншій групі. Якщо у сусідів взагалі не вимикають, швидше за все, вони підключені на лінію із критичним об’єктом, але це питання ми також зараз вирішуємо.

Ще одна важлива річ: ми не можемо вирахувати комбінації, які трапляються в окремих будинках. Наприклад, може статися аварійне відключення, а потім стабілізаційне, і в результаті — будинок без світла досить тривалий час.

«Ми розуміємо, що графік для Києва ще не досконалий, але вже набагато точніший ніж раніше. Є багато факторів, які впливають на його застосування, а у випадку атак на об’єкти інфраструктури — відключення знов стають аварійними, без прив’язки до графіку», — зазначив Коваленко.

Форма зворотного зв’язку ДТЕК Київські електромережі: за посиланням

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