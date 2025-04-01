Перехід Польщі на євро: які переваги та недоліки для громадян — Finance.ua

Перехід Польщі на євро: які переваги та недоліки для громадян Сьогодні 14:34 — Валюта

Перехід Польщі на євро: які переваги та недоліки для громадян

Польща є однією з 27 країн-членів Європейського Союзу (ЄС), хоч і не входить до єврозони — об’єднання держав зі спільною валютою (євро). Проте розмови про можливий перехід Польщі на євро ведуться роками.

Finance.ua у статті з’ясував плюси та мінуси переходу на євро.

Зміна валюти матиме серйозні наслідки для економіки, бізнесу та пересічних громадян. Звичайних людей найбільше турбує, чи не зростуть ціни після переходу на євро. Як показує досвід, це можливо.

Підвищення цін зумовлене перерахунком вартості в євро. Водночас уряд і регуляторні органи Польщі повинні вживати кроки для стримування інфляції та запобігання спекулятивному зростанню цін. Від ефективності політики залежатиме, наскільки подорожчає життя після відмови від злотого.

Переваги переходу на євро для звичайних громадян:

легше порівнювати вартість товарів та послуг у інших країнах єврозони;

більш прозоре ціноутворення на міжнародні товари;

не потрібно обмінювати валюту під час подорожей, що економить час та гроші.

Вхід у єврозону позбавить польський бізнес валютних ризиків. Це особливо важливо під час укладення довгострокових контрактів. Міжнародні торгові операції будуть простішими та дешевшими, зокрема завдяки економії на транскордонних платежах. Стабільність нової валюти також може позитивно вплинути на інвестиційну привабливість польських підприємств.

Економіка Польщі виграє від переходу на євро внаслідок дешевших державних запозичень через підвищення кредитного рейтингу. Країни єврозони також можуть розраховувати на доступ до додаткових інструментів ЄЦБ.

Проте досвід інших країн показує, що перехід на євро має і суттєві недоліки:

можливе зростання цін;

психологічна неготовність громадян перейти на євро, через що зростає недовіра до влади та фінансових інструментів;

держава втратить змогу змінювати облікову ставку відповідно до власних економічних потреб, зокрема можливість суттєво девальвувати національну валюту, що впливає на експортний потенціал і може погіршити конкурентоспроможність вітчизняного бізнесу.

Польща має бути готовою до викликів, пов’язаних з переходом на єдину валюту. Проте поки ні уряд, ні громадяни не прагнуть відмовлятися від злотого.

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