Перехід на міжнародні стандарти аудиту є першочерговим пріоритетом Рахункової палати — Піщанська — Finance.ua
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Перехід на міжнародні стандарти аудиту є першочерговим пріоритетом Рахункової палати — Піщанська

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Перехід на міжнародні стандарти аудиту є першочерговим пріоритетом Рахункової палати — Піщанська
Перехід на міжнародні стандарти аудиту є першочерговим пріоритетом Рахункової палати — Піщанська
Призначена головою Рахункової палати України Ольга Піщанська вважає пріоритетами своєї роботи підвищення прозорості, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій.
«Метою є безперервна робота з підвищення прозорості, перехід на міжнародні стандарти аудиту й відповідальність за невиконання рекомендацій Рахункової палати», — сказала вона в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
Керівник Рахункової палати наголосила на необхідності імплементації нормативно-правових актів відповідно до міжнародних стандартів і формування кола експертів-аудиторів, які мають досвід проведення аудитів за міжнародними стандартами.
«Безумовно, з цього року всі нові аудити мають проводитися відповідно до імплементованих стандартів», — наголосила вона, додавши, що рекомендації мають бути логічно узгоджені з результатами аудиту, бути зрозумілими для об'єкта, який перевіряють, і суспільства, а також бути реальними для виконання в зазначені терміни.
Піщанська виступає за відповідальність з боку об'єкта аудиту за невиконання рекомендацій палати. Крім того, вона наголосила на важливості раціонального використання коштів, розглядаючи це не лише як зобов’язання перед ЄС, а насамперед як обов’язок перед державою та суспільством.
Голова Рахункової палати наголошує на важливості раціонального планування видатків з урахуванням доцільності та своєчасності, а також забезпечення внутрішнього контролю за використанням коштів. За її словами, саме відсутність аналізу на проміжних етапах здебільшого призводить до завищених або необґрунтованих витрат.
«Завдання аудиту — не просто обмежуватися оцінкою дотримання законодавства під час виконання фінансових операцій, а зробити аналіз ефективності, результату й економічності ухвалених фінансових рішень», — сказала вона, зазначивши, що це сприяє виправленню помилок у побудові процесів і, як наслідок, унеможливленню розтрат у майбутньому.
Піщанська додала, що, «безумовно, у разі виявлення в процесі аудиту ознак кримінального правопорушення першим кроком є повідомлення про них відповідним правоохоронним органам».
За матеріалами:
https://interfax.com.ua/news/economic/959668.html
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