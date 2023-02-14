Передумали: ЗВО в Дубаї відмовився від ідеї з платежами у крипті — Finance.ua
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Передумали: ЗВО в Дубаї відмовився від ідеї з платежами у крипті

Криптовалюта
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Минулого тижня з’явилася інформація, що Канадський університет у Дубаї (CUDUAE) прийматиме платежі в криптовалюті. Тоді повідомлялося, що криптовалютна біржа Binance оголосила про угоду з адміністрацією Канадського університету в Дубаї (CUDUAE), а студенти цього навчального закладу зможуть оплачувати будь-які збори криптовалютою через Binance Pay.
Однак нещодавно в установі послалися на невизначені «технічні складнощі».
Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці вишу у Twitter 10 лютого, за добу після анонсу. У ньому адміністрація навчального закладу вибачилася за будь-яке непорозуміння і заявила про ті самі «технічні складнощі».
У Binance ситуацію ніяк не прокоментували. Передбачалося, що платежі відбуватимуться через шлюз біржі — Binance Pay. Представники компанії навіть відвідали університет у рамках програми Binance University Tour.
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Примітно, за два дні до анонсу цієї угоди, 7 лютого, в Дубаї вийшов новий звід правил для постачальників послуг у сфері цифрових активів (VASP). Він містить як основні регулятивні норми, так і вимоги щодо конкретних видів діяльності.
Не виключено, що ті самі «складнощі» пов’язані саме з владою. Утім, це тільки припущення, оскільки адміністрація вишу проігнорувала запит про коментар від ЗМІ.
Приймання платежів у криптовалюті дало б змогу вишу не тільки підвищити свій рейтинг у крипто-ком’юніті, а й зробити навчання доступнішим. В установі навчаються 1800 студентів, з яких близько тисячі — це іноземці.
Можливість оплатити курси або повноцінне навчання криптовалютою істотно спростила б для них взаєморозрахунки з вишем. Але, судячи з усього, така можливість з’явиться нескоро.
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