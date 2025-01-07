Передплата ChatGPT Pro за $200 стала збитковою для OpenAI — Finance.ua

Передплата ChatGPT Pro за $200 стала збитковою для OpenAI Сьогодні 04:37 — Технології&Авто

Передплата ChatGPT Pro за $200 стала збитковою для OpenAI

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що компанія втрачає гроші на новій дорогій передплаті ChatGPT, яка обходиться користувачам у $200.

Причина, як не дивно, у «завеликому попиті» — її використовують частіше, ніж розраховували в OpenAI.

«Я особисто обрав ціну, — написав Альтман у серії публікацій на X, — і думав, що ми заробимо трохи грошей».

ChatGPT Pro, який запустили наприкінці минулого року, надає доступ до оновленої версії моделі штучного інтелекту o1 від OpenAI, режиму o1 pro, і скасовує обмеження швидкості для кількох інших інструментів компанії, включаючи відеогенератор Sora.

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Наразі OpenAI не є прибутковою, попри те, що залучила близько $20 млрд з моменту заснування. Повідомлялось, що компанія очікує близько $5 млрд збитків при доході у $3,7 млрд на минулий рік. Головні витрати в цьому випадку йдуть на інфраструктуру, навчання ШІ, зарплати персоналу та оренду офісів. У минулому ChatGPT обходився OpenAI приблизно у $700 000 на день (через TechCrunch), але актуальні цифри невідомі.

Компанія прекрасно розуміє свій фінансовий стан і нещодавно заявила, що потребує «більше капіталу, ніж очікувалось», зважаючи на підготовку до корпоративної реструктуризації для залучення нових інвестицій. За чутками, для досягнення прибутковості OpenAI розглядає можливість підвищення ціни на різні рівні передплати.

Водночас OpenAI доволі оптимістично прогнозує, що її дохід досягне $100 мільярдів у 2029 році, а сам Альтман хоче, щоб чатбот компанії використовувала кожна 8-ма людина на Землі вже цьогоріч.

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