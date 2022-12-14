Передноворічний підробіток: вакансії для тих, хто шукає сезонну роботу — Finance.ua
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Передноворічний підробіток: вакансії для тих, хто шукає сезонну роботу

Особисті фінанси
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Передноворічний підробіток: вакансії для тих, хто шукає сезонну роботу
Передноворічний підробіток: вакансії для тих, хто шукає сезонну роботу
На жаль, через повномасштабну війну цього року не буде традиційних ялинок в центрі міста і таких улюблених та атмосферних ярмарків, де кожен міг знайти собі тимчасовий підробіток. Але Work.ua пропонує 9 вакансій, які можуть забезпечити прибуток у передноворічні свята.

Мерчендайзер

Передноворічний і післяноворічний період — це можливість для роботодавців та працівників заробити більше, ніж в будь-яку іншу пору року. І у цій справі не обійтися без людини, яка буде просувати товар. Тому компанія IDS Ukraine шукає мерчендайзера на сезон у Мукачево.
У вимогах до кандидата зазначено таке: бажаний досвід роботи на посаді мерчендайзера від 6 місяців, навички аналізу та ефективної комунікації, вміння працювати з інформацією, наявність медичної книжки та вакцинації.
До обов’язків входитиме відвідування торгових точок, викладка продукції згідно зі стандартами мерчендайзингу, управління товарним запасом в торговій точці, розміщення POS-матеріалів та інше.

Кур’єр

Багато хто, готуючись до Нового року, завжди забуває щось купити, й тому без допомоги тут не обійтися. Мережа супермаркетів «Сільпо» шукає на тимчасову роботу по строковому договору ввічливих та енергійних кур’єрів:
Обов’язки: дбайлива та своєчасна доставка замовлень та їхній розрахунок. Для роботи потрібно мати смартфон на базі Android, водійське посвідчення категорії «В» та власне авто.
Компанія пропонує гнучкий графік роботи, знижку 30% на продукцію власного виробництва (кулінарія, пекарня, кондитерські вироби, чай та кава) та страхування від нещасних випадків на час здійснення доставки.
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Продавець

Ярмарків цього року очікувати не варто, але все ж у деяких куточках України та закордоном відкриються точки продажів сувенірів і смаколиків. Тому мережа сувенірних крамниць «Крам» шукає:
  1. Продавця на ярмарок, 15 000-25 000 грн (ставка + %), Буковель (шукають у Львові). Мережа крамниць пропонує графік роботи з 9:00 до 19:00 та 1 варіативний вихідний на тиждень, проживання та харчування у Буковелі. До обов’язків входить активний продаж, консультування клієнтів, розкладання та облік товарів.
  2. Продавця на ярмарок, 25 000-50 000 грн (ставка + %), Варшава (шукають у Львові). Ярмарок у Польщі триватиме з початку грудня до 6 січня 2023 включно. Роботодавець оплачує проживання у Катовіце та вартість проїзду. Виплата зарплати здійснюється у гривнях в кінці сезону. Є можливість отримувати аванс. Також буде можливість подальшого працевлаштування в магазинах мережі. Обов’язки: відкриття та закриття торгової точки, консультація покупців, слідкування за порядком та інше. Обов’язкове знання польської — щоб розуміти покупців та рекомендувати їм товар. Знання англійської буде плюсом.

Аніматор

Здавна українці вірили у святого, який приносить атмосферу добра і свята на Різдво і Новий рік. І це — Святий Миколай.
Цього року шукають аніматора, який буде грати роль Святого Миколая та чорта в театральних постановках на дитячих святах. Оплату обіцяють одразу після виконання роботи.

Прибиральник снігу

Взимку не обійтися без людей, які будуть прибирати сніг з доріг і нормалізовувати завдяки цьому рух транспорту.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

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За матеріалами:
Finance.ua
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