Передача майна в оперативний лізинг: що з податками — Finance.ua

Передача майна в оперативний лізинг: що з податками Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Передача майна в оперативний лізинг: що з податками

Передача майна в оперативний лізинг (оренду), а також повернення такого майна його власнику не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Про це повідомляє Головне управління ДПСу Хмельницькій області.

Відповідно Податкового кодексу України, не є об’єктом оподаткування, зокрема, операції з:

передачі майна у відповідальне зберігання, у концесію, а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;

повернення майна із відповідального зберігання його власнику, а також майна, попередньо переданого в концесію або лізинг (оренду) концесієдавцю або лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг.

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.

За договором оренди орендодавець передає орендареві за плату на певний строк у володіння та користування майно для здійснення господарської діяльності.

Об’єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Що це означає?

При здійсненні платником ПДВ операцій з передачі майна в оперативний лізинг (оренду) об’єктом оподаткування ПДВ є вартість наданих послуг у межах договору лізингу (оренди), тобто, сума лізингових платежів підлягає оподаткуванню в загальновстановленому порядку за основною ставкою.

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