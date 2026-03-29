Передача картки в оренду: як не стати учасником кримінальної схеми та чим це загрожує Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

Як працює схема з «грошовими мулами» та як їх розпізнати, Фото: freepik

Правоохоронці закликають українців не передавати банківські рахунки або платіжні картки стороннім особам в так звану «оренду». Такі дії можуть втягнути вас у фінансові шахрайства та кримінальні схеми з документами та транспортними засобами.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Чому «оренда» рахунку небезпечна

Часто у мережі можна натрапити на пропозиції для так званих «грошових мулів» чи дропів — людей, які готові надати в оренду картку або банківський рахунок на певний час за винагороду.

За цими пропозиціями «легко» та «швидко» заробити гроші часто стоять шахраї, які використовують рахунки дропів для незаконних операцій — підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, внесення даних до бази за додаткову винагороду, тероризм, торгівлю людьми тощо.

Особи, що передають свої банківські реквізити, ризикують кримінальною відповідальністю за співучасть у незаконних діях або фінансуванні тероризму, а також втратою грошей і персональних даних.

Ознаки, що вам пропонують стати «грошовим мулом»:

обіцянки високого доходу без зусиль;

прийом платежів від незнайомців на власну картку;

передача банківських реквізитів та доступу до інтернет-банкінгу;

прохання відкрити новий рахунок або картку;

робота виключно онлайн без особистого контакту;

відсутність вимог до освіти чи досвіду роботи.

Як не стати дропом

Фахівці закликають ніколи не передавати особисті картки, рахунки або їх реквізити незнайомцям. Ігноруйте вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім’я.

Якщо ви натрапили на таку пропозицію, одразу відмовтеся та повідомте Кіберполіцію, залишивши заяву на сайті або зателефонувавши за номером: 0 800 505 170.

