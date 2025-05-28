Перед судом постане киянин за викрадення понад 50 тисяч гривень з карткового рахунку пенсіонера — Finance.ua

Перед судом постане киянин за викрадення понад 50 тисяч гривень з карткового рахунку пенсіонера Вчора 16:33 — Кримінал

Перед судом постане киянин за викрадення понад 50 тисяч гривень з карткового рахунку пенсіонера. Про це повідомили в поліції Києва.

На початку 2025 року з повідомленням про крадіжку звернувся 68-річний чоловік, який загубив свій мобільний телефон, а через деякий час помітив, що з його банківської картки зникло близько 52 тисячі гривень.

Тоді оперативники викрили у скоєнні злочину 38-річного киянина. Він знайшов мобільний телефон на вулиці, підібрав паролі, та за декілька спроб перерахував собі з рахунку пенсіонера всі гроші.

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