Pepsi припинила виробництво в росії через пів року після своєї обіцянки, - Reuters — Finance.ua
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Pepsi припинила виробництво в росії через пів року після своєї обіцянки, - Reuters

Фондовий ринок
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PepsiCo Inc припинила виробництво Pepsi, 7UP та Mountain Dew у росії через шість місяців після того, як американська компанія заявила про припинення продажів та виробництва.
Про це повідомляє Reuters.
Оголошення Pepsi було зроблено після того, як агентство Reuters відвідало десятки супермаркетів, роздрібних магазинів та спортивних залів у Москві та за її межами та виявило банки та пляшки Pepsi з датами виробництва у липні та серпні на заводах у росії.
Остання дата продукту Pepsi — 17 серпня.
У заяві для Reuters американська компанія заявила, що припинила виробництво концентратів для PepsiCola, Mirinda, 7Up та Mountain Dew у росії.
«Всі концентрати в росії були витрачені, а виробництво припинено», — заявив представник PepsiCo 8 вересня. Це були перші публічні коментарі з цього приводу з того часу, як на початку березня компанія оголосила про зупинення виробництва, продажів, рекламних заходів та реклами в росії.
Представник сказав, що це «узгоджується з оголошенням, яке ми зробили у березні 2022 року», але відмовився коментувати, коли його попросили повідомити оновлену інформацію про продаж та про те, чи були вони зупинені.
За даними Reuters, газовані напої, як і раніше, широко доступні в Москві, а також у Владивостоці на Далекому Сході і в Красноярську в Сибіру.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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