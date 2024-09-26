Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій — Finance.ua

Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій Сьогодні 10:34 — Казна та Політика

Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій

25 вересня 2024 року завершено фінансування пенсій за вересень.

У вересні на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн.

Про це повідомляє ПФУ.

У серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд гривень.

У липні на пенсії було направлено 62,4 млрд гривень.

В червні — 62,3 млрд гривень.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив , чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років. У відомстві нагадали, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років.

Особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку. Якщо повідомлення не буде надано, а в Реєстрі застрахованих осіб містяться відомості про весь страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), — пенсію призначать автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.

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