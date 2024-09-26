Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій — Finance.ua

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Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій

Казна та Політика
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Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій
Пенсійний Фонд за останній місяць скоротив виплату пенсій
25 вересня 2024 року завершено фінансування пенсій за вересень.
У вересні на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн.
Про це повідомляє ПФУ.
У серпні на пенсії було направлено 63,5 млрд гривень.
У липні на пенсії було направлено 62,4 млрд гривень.
В червні — 62,3 млрд гривень.
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Нагадаємо, Пенсійний фонд України пояснив, чи збільшиться розмір пенсії, якщо людина вирішить вийти на пенсію пізніше 60 років. У відомстві нагадали, що право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого страхового стажу при досягненні передбаченого законом віку — 60, 63 або 65 років.
Особа, яка бажає відкласти призначення пенсії, повинна звернутися з відповідним повідомленням до органу Пенсійного фонду України до того, як досягне пенсійного віку. Якщо повідомлення не буде надано, а в Реєстрі застрахованих осіб містяться відомості про весь страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), — пенсію призначать автоматично з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку.
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Банківські картки для пенсіонерів

За матеріалами:
Finance.ua
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