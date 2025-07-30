Японія представить новаторські технології для дистанційного будівництва в Україні — Finance.ua

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Японія представить новаторські технології для дистанційного будівництва в Україні

Казна та Політика
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Японія представить новаторські технології для дистанційного будівництва в Україні
Японія представить новаторські технології для дистанційного будівництва в Україні
У межах проєкту JUPITeR Японія надасть Україні технології для впровадження будівництва з використанням дистанційного керування.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій.
Японські технології будівництва з використанням дистанційного керування передбачають те, що оператор може під’єднуватися до важкої будівельної техніки за допомогою мережі і керувати її діями, знаходячись будь-де у світі.
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«Такі інновації можуть допомогти нам реінтегрувати ветеранів у цивільне життя, забезпечити гідною роботою людей з інвалідністю, надати гнучкі можливості для працевлаштування жінкам у декретній відпустці, а також гарантувати, що випускники профтехучилищ матимуть змогу працювати на передовій сучасній техніці. Це шлях до інклюзивного та технологічного майбутнього України», — наголосив Артем Гусак.
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Додатково українська сторона висловила зацікавлення, щоб у ДП «Навчальний центр по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів» у межах українсько-японської співпраці було поставлено електронний симулятор, на якому студенти-оператори важкої будівельної техніки зможуть пройти навчання.

Що пропонують

Уже восени японська сторона має намір поставити симуляційне обладнання до України та обладнати перший тимчасовий центр управління, аби продемонструвати на ділі сучасні технології будівництва на основі дистанційного керування.
Ця співпраця підкреслює прагнення України до інновацій та інклюзивного розвитку, а також демонструє міцність партнерських відносин з Японією у відбудові України та спільні цілі.

Довідка Finance.ua

  • Платформу JUPITeR Україна та Японія започаткували у січні 2025 року з метою залучення японських технологій та експертизи до процесу відновлення України. Ініціатива передбачає співпрацю в галузях транспортної інфраструктури, житлового будівництва, логістики та відновлення об’єктів критичної інфраструктури.
За матеріалами:
Finance.ua
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