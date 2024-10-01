Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда — Finance.ua

Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

Пенсійний фонд у вересні направив на соціальні виплати ₴67,1 мільярда

Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг, страхових виплат за вересень завершено.

Про це повідомив Пенсійний фонд.

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на пенсійні виплати спрямовано 62,9 млрд грн,

на житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн,

на страхові виплати — 2,8 млрд грн, в тому числі на оплату лікарняних — 1,6 млрд грн.

У вересні надано 984 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

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Довідка Finance.ua:

У 2024 році право на пенсію за віком мають особи, яким виповнилося:

60 років — за наявності не менше 31 року страхового стажу;

63 роки — за наявності не менше 21 року страхового стажу;

65 років — за наявності від 15 до 21 року страхового стажу.

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