Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» 60 млн грн — Finance.ua

Пенсійні фонди вклали в облігації «Нової пошти» 60 млн грн Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

«Нова пошта» з групи Nova, провідний логістичний оператор України, відзначає досить значний попит до своїх облігацій широкого кола інвесторів: страхових компаній, пенсійних фондів, інвестиційних фондів, банків, що дає змогу успішно їх розміщувати.

«Від пенсійних фондів у нас (вкладення) близько 60 млн грн. Можливо, хтось думає, що ринок пенсійних фондів в Україні не розвинений, але ми бачимо, що він є», — сказав фінансовий директор NOVA Петро Фоков на Ukrainian CFO Forum, що відбувся в Києві 24−25 жовтня.

Він уточнив, що наразі «Нова пошта» проводить закриті розміщення облігацій серед заздалегідь визначеного в проспекті кола інституційних інвесторів, однак на вторинному ринку їх можуть купувати і фізичні особи.

«У нас є фізичні особи (власники облігацій), але їх не так багато порівняно з банками, страховими, пенсійними фондами», — констатував Фоков.

Фіндиректор групи Nova зазначив, що «Нова пошта» є одним із провідних емітентів гривневих облігацій в Україні і в січні 2023 року стала першим після початку повномасштабного російського вторгнення емітентом, хто відновив випуски.

За його словами, перевагою гривневих облігацій для емітента є відсутність застави, з оцінкою якої для банківських кредитів зараз є складнощі.

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