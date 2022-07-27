Пенсія держслужбовцям: без яких відомостей не нарахують — Finance.ua

Пенсія держслужбовцям: без яких відомостей не нарахують Вчора 09:03 — Казна та Політика

Держслужбовці для того, щоб отримати пенсію, мають подати певні дані про себе. Вони мають бути в Реєстрі застрахованих осіб.

Яка саме інформація має бути

Потрібно подати:

дані про складання присяги;

присвоєння рангу;

зміну та позбавлення рангу державного службовця.

Таким чином, йому нарахують відповідні пенсійні виплати.

Інформацію треба внести як це передбачає Закон «Про державну службу».

Хто може подати дані замість вас

У Пенсійному фонді України пояснили, що дані в реєстр може подати в електронній формі страхувальник або представник страхувальника. Йому мають бути делеговані відповідні повноваження.

В електронному кабінеті страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України створюється відповідний запис. На нього обов’язково накладають цифровий підпис.

На вимогу державного службовця запис про складення присяги, присвоєння, зміну та позбавлення рангу державного службовця робиться у трудовій книжці.

Довідка Finance.ua:

З 1 липня 2022 року в Україні перерахували пенсії. В середньому вони зросли всього на 45,40 гривні. Але дехто почав отримувати й значно більші суми. Наприклад, колишнім військовим їх підняли на 3 тисячі. А середня пенсія в Україні тепер складає 4 437 гривень.

Водночас у Мінсоцполітики не можуть точно сказати, коли в Україні запустять накопичувальну систему пенсій. Міністерка Оксана Жолнович лише припускала, що це може потроху починатися з 2024 року. Але це за умови, що на той час закінчиться війна.

Телеканал 24 За матеріалами:

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