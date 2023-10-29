Пенсіонери мають право на доплати до 570 гривень: категорії — Finance.ua

Пенсіонери мають право на доплати до 570 гривень: категорії Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Крім пенсії, багато пенсіонерів мають право на додаткові виплати. Їхній розмір коливається від 150 до 570 гривень. При цьому сплачуються ці суми щомісяця.

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Доплати до пенсій за вік

Ці надбавки встановлюються при досягненні певного віку. Головна умова — розмір пенсії не повинен перевищувати 10 340 гривень.

Залежно від віку пенсіонери можуть отримувати такі доплати:

300 грн у віці від 70 до 75 років;

у віці від 70 до 75 років; 456 грн у віці від 75 грн до 80,

у віці від 75 грн до 80, 570 грн українці віком від 80 років.

Надбавка за надстаж

1% розміру пенсії. Проте лише на 1% мінімального розміру пенсії віком. Як повідомляють у ПФУ, згідно зі статтею 28 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок, пенсія збільшується нарозміру пенсії. Проте лише на 1% мінімального розміру пенсії віком.

Головне, щоб розмір пенсії, розрахований згідно зі статтею 27 Закону, перевищував прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тоді доплата розраховуватиметься, виходячи з цього мінімуму. У ПФУ нагадали, що пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахунок доплати за додатковий стаж проводиться після їх звільнення з роботи.

Наразі розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, становить 2093 грн. Виходить, що максимальний розмір доплати становить 1% від цієї суми, а це 20,93 грн за один додатковий рік стажу. Тобто, якщо жінка відпрацювала офіційно 35 років, то доплата до пенсії становитиме 20,93 Х 5 = 104,5 гривень.

Надбавка за дітей

Якщо пенсіонер на утриманні має дітей до 18 років, то за кожну дитину держава доплачує по 150 гривень. Ці гроші доплачують додатково до пенсій за віком, інвалідністю та вислугою років, призначених відповідно до Законів України «Про пенсійне забезпечення» та «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для оформлення цієї надбавки слід звернутися із заявою до відділення Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. З собою потрібно взяти документи, що засвідчують особу, що підтверджують родинні стосунки з утриманцем, його вік та доводять його перебування на утриманні заявника.

Доплата за донорство

Згідно із Законом України Про донорство крові та її компонентами, почесні донори можуть отримувати доплату у розмірі 258,90 гривень на місяць.

Статус почесного донора надається громадянам, які здали безкоштовно 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми.

У разі збільшення розміру прожиткового мінімуму ця доплата збільшується.

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