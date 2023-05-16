Пенсії для військових: які є види та хто може отримати — Finance.ua

Пенсії для військових: які є види та хто може отримати
Українцям нагадали, які є види військових пенсій, а також хто саме може їх отримати.
Про це повідомляє Пенсійний фонд.
Військові пенсії можуть оформити військовослужбовці, службовці Міністерства внутрішніх справ, поліцейські, рятувальники, працівники служби спеціально зв’язку та захисту інформації, податкової, кримінально-виконавчої служби та інші.
Види військових пенсій:
- за вислугу років;
- по інвалідності;
- у разі втрати годувальника.
Умови призначення пенсій
Пенсії за вислугу років
Призначаються після звільнення зі служби, незалежно від віку, при наявності вислуги 25 років і більше. Також призначаються при досягненні у момент звільнення 45-річного віку, за наявності 25 років і більше страхового стажу, з яких не менше 12,5 років становить служба в силових структурах.
Розмір пенсії залежить від тривалості вислуги: від 50 до 70% заробітної плати.
По інвалідності
Призначаються у разі отримання інвалідності в період проходження військової служби (не залежить від віку та тривалості служби).
Розмір пенсії залежить від групи та причини інвалідності: від 40 до 100% від зарплати.
У разі втрати годувальника
Призначаються непрацездатним членам сім'ї, у разі смерті особи, яка мала право на військову пенсію за законом (також стосується сімей зниклих безвісти військовослужбовців).
Розмір пенсії залежить від причини смерті: від 30 до 70% заробітної плати на одного члена сім'ї.
Довідка Finance.ua:
- з 1 березня було проіндексовано понад 553 тис. військових пенсій. Після збільшення середній розмір виплат дорівнює 10 575 грн.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною