PayPal почав повноцінно працювати в Україні — Finance.ua

PayPal почав повноцінно працювати в Україні

Вчора 22:10 — Фондовий ринок

PayPal почав повноцінно працювати в Україні

Платіжна система PayPal офіційно запрацювала в Україні, картки українських банків вже можна прив’язати до гаманця.

У PayPal відреагували на військове вторгнення РФ та прохання Кабінету міністрів та розширили перелік послуг з передачі та отримання платежів 2P2. Тепер українські клієнти системи можуть робити перекази рідним та близьким.

«Ми також тимчасово відмовляємося від своїх комісій для клієнтів, які надсилають кошти на українські рахунки PayPal або отримують кошти на українські рахунки PayPal. Українські клієнти, які виїхали в інші країни у пошуках притулку, зможуть отримати доступ до цих послуг, створивши український гаманець PayPal», — заявили в компанії.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: «Тепер можна робити покупки в інтернеті, перераховувати кошти та виводити гроші на українські банківські картки». Вже зараз можна прив’язати українські банківські картки та користуватися.

Федоров подякував компанії за швидку реакцію на прохання України та підтримку громадян під час війни.

Борітеся та поборете!

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