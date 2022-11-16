Payoneer припиняє роботу в рф — Finance.ua

Payoneer припиняє роботу в рф
Платіжна система Payoneer, що надає фінансові послуги та грошові онлайн-перекази, припиняє роботу в рф.
Листи із відповідним повідомленням отримали російські клієнти компанії електронною поштою, передає DTF.
«Повідомляємо, що з 16 грудня 2022 року Payoneer більше не зможе надавати вам свої послуги, і ваш обліковий запис буде закрито. Кошти, надіслані на ваш обліковий запис після 8 грудня, будуть повернені відправнику у зв’язку з існуючими обмеженнями», — йдеться у листах.
Як додали у vc.ru, у техпідтримці Payoneer уточнили, що через операційні обмеження компанія не зможе продовжувати обслуговувати клієнтів в росії.
«Це означає, що всі акаунти клієнтів у росії будуть закриті до 16 грудня 2022 року», — додали в повідомленні.
На початку березня 2022 року компанія призупинила свою діяльність у росії, закривши реєстрацію нових акаунтів. Водночас ці обмеження можна було обійти за допомогою VPN і сторонніх сервісів.
Наразі росіяни за допомогою Payoneer можуть отримувати оплату з сайтів, які підтримують роботу цієї платіжної системи: Patreon, BuyMeACoffee, Shutterstock та інші.
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