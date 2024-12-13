Renault збирається відмовитися від традиційних кросоверів — Finance.ua

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Renault збирається відмовитися від традиційних кросоверів

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Renault збирається відмовитися від традиційних кросоверів
Renault збирається відмовитися від традиційних кросоверів
Renault збирається радикально переосмислити кросовери. У розмові з Autocar шеф-дизайнер Renault Жіль Відаль заявив, що французький автовиробник більше не випускатиме «традиційні кросовери».
З 2028 року, коли з’явиться нове покоління батарейних моделей лінійки SUV, французи мають намір зробити прорив і запропонувати покупцям «принципово нові та сміливі рішення, які будуть привабливими та водночас практичними та зручними».
Зі слів шеф-дизайнера випливає, що європейці незадоволені зовнішнім виглядом сучасних кросоверів — вони часто критикують, на відміну від порівнянних за розмірами мінівенів. Крім того, на ринку все менше універсалів, хоча багато хто з них сумує. У зв’язку з цим Renault має намір у майбутньому запропонувати лінійку універсальних автомобілів, які, з одного боку, будуть привабливими зовні, з іншого — практичними та зручними.
Як приклад, Відаль навів концепт-кар Embleme, який показали на автосалоні в Парижі в жовтні цього року. Це водневий шутинг-брейк, за розмірами можна порівняти з BMW 3 Series. У нього обтічний кузов (коефіцієнт опору повітрю дорівнює 0,25), довгий рельєфний капот, короткі звиси, завалені задні стійки і похилий дах в стилі Range Rover Evoque.
За матеріалами:
Autoconsulting
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