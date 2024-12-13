Названо 5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами — Finance.ua

Названо 5 марок автомобілів з найнадійнішими двигунами Сьогодні 19:47 — Фондовий ринок

Хороший автомобіль — це не лише привабливий зовнішній вигляд та адекватний цінник, це також про безпеку та довговічність. Якщо один з ключових компонентів авто виходить з ладу, машина стає непридатною для використання, а ремонт влітає в копійочку.

Особливо це стосується двигуна, який є серцем вашого автомобіля. Деякі бренди відомі не лише надійністю своїх машин, але й двигунів. Ресурс GOBankingRates назвав п’ять автомобільних марок з найнадійнішими двигунами, які рідко потребують ремонту.

Ford

Часто можна почути твердження про те, що найнадійніші автомобілі на ринку походять з Японії та Південної Кореї. Можливо, це й так, але американські бренди теж знають, як створювати сучасні, ефективні, високопродуктивні двигуни, які служать віками.

До прикладу, Ford має довгу історію з двигунами. Фактично, першим винаходом Генрі Форда був двигун, який він згодом використав для свого першого автомобіля.

Протягом усієї своєї історії двигуни Ford були синонімом продуктивності, надійності та довговічності, часто перевершуючи прогнози власників щодо пробігу їхніх автомобілів.

Chevrolet

Володіючи протягом багатьох років багатьма окремими автомобільними компаніями, включаючи Buick, Cadillac і Lotus зараз і Oldsmobile, Pontiac і Saturn в минулому, General Motors створила незліченну кількість двигунів. Однак Chevrolet вирізняється серед дочірніх компаній GM своїми надійними та потужними двигунами, які не втрачають своєї потужності навіть після кількох перевертань одометра.

Хоча дизельні двигуни від Chevrolet доволі важко перевершити, їхні V8 є по-справжньому культовими. З 1997 року двигун LS змінив три покоління і довів, що він простий в обслуговуванні та безвідмовний протягом усього терміну служби.

5,7-літровий двигун LT1 оснащував Corvett і Camaro великою кількістю кінських сил у 1990-х роках, а нові двигуни V покоління щороку піднімають Chevrolet в рейтингах надійності J.D. Power

Lexus

У дослідженні надійності автомобілів J.D. Power за 2023 рік саме Lexus очолив рейтинг. Їхня модель RX була названа найнадійнішим автомобілем на ринку (нарівні з Toyota C-HR). У 2024 році розкішний бренд очолив свій сегмент і галузь вдруге поспіль.

Надійність швидко стала візитівкою Lexus, чого не скажеш про більшість інших розкішних брендів на ринку. За даними RepairPal , власники Lexus зазвичай витрачають близько $551 на рік на технічне обслуговування та утримання свого автомобіля.

Оснащені такими двигунами, як 1UR-FE, 2JZ і 2GR, моделі Lexus (і деякі моделі Toyota) є одними з найнадійніших автомобілів, які ви можете зараз купити.

Honda

Протягом десятиліть Honda має репутацію виробника двигунів, які можуть проїхати багато миль, не потребуючи нічого, окрім регулярного технічного обслуговування та догляду.

Загалом термін служби автомобіля Honda становить близько 200 000 миль. Однак відомо, що багато моделей цієї марки перевершують навіть найсміливіші очікування своїх власників.

Toyota

Неможливо стати найпопулярнішим і найнадійнішим брендом у світі, не створюючи чудових двигунів, які працюють стабільно добре. І Toyota є тому підтвердженням.

Протягом багатьох років бренд випускає надійні двигуни. Ресурс CarBuzz виділяє кілька надійних двигунів Toyota, які витримали випробування часом, включаючи 3,5-літровий двигун V6 2GR, який приводив у рух багато найпопулярніших моделей бренду (Tacoma, Camry, Highlander і Avalon; Lexus ES, GS, IS і RX).

Окремої згадки також заслуговують потужні двигуни 1JZ та 2JZ, а також сімейство двигунів UZ, якими оснащуються багато розкішних седанів, мікроавтобусів, пікапів (наприклад, Tundra) та позашляховиків Toyota (наприклад, Land Cruiser, Sequoia).

УНІАН За матеріалами:

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