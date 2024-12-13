Оновлений Mitsubishi Outlander отримав більший екран та аудіосистему Yamaha — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Оновлений Mitsubishi Outlander отримав більший екран та аудіосистему Yamaha

Фондовий ринок
79
Mitsubishi Outlander отримав оновлення у США: він отримав іншу центральну консоль з більшим дисплеєм та нову звукову систему від Yamaha. Ймовірно, з такими ж оновлення він прийде і в Україну.
Mitsubishi оновлює Outlander для 2025 модельного року, через три роки після запуску четвертого покоління, пишеCar&Driver. Зображення інтер’єру були показані перед повною презентацією в лютому 2025 року з дещо переробленою центральною консоллю.
Хоча салон Outlander 2025 року не виглядає кардинально зміненим, є кілька ключових оновлень. Перше, на що ви, ймовірно, звернете увагу, це приємний кавовий відтінок оббивки, один із серії нових кольорів салону. Mitsubishi також змінила компонування центральної консолі: сенсорний екран став трохи більшим і має більш прямокутну форму.
Дещо попрацювали над кнопками, підстаканники також перемістилися праворуч від селектора передач, а електронне стоянкове гальмо — ближче до підлокітника.
Іншою великою зміною є нова звукова система від Yamaha, яка має з’явитися на всіх рівнях комплектації.
Ми ще не бачили зовнішнього вигляду, але очікуємо легкого рестайлінгу передньої та задньої панелей. Повністю Mitsubishi Outlander 2025 року у США буде представлено 24 лютого 2025 року, а ціни будуть оголошені раніше того ж місяця.
За матеріалами:
autoporady.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.