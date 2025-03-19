Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок — Finance.ua

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Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок

Особисті фінанси
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Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
Створення джерел пасивного доходу потребує часу, капіталу та фінансової грамотності. В Україні можливості для пасивного заробітку значно розширилися, адже банки пропонують вигідні умови депозитів, фондовий ринок відкриває нові перспективи, а інвестиції у нерухомість залишаються стабільним варіантом.
Один простий спосіб пасивного доходу — банківські картки, що нараховують відсотки на залишок коштів. Вони дозволяють користуватися грошима в будь-який момент, не втрачаючи прибутку.
Багато банків в Україні пропонують наступні послуги. Наприклад:
Цей варіант пасивного доходу особливо зручний для тих, хто не хоче «заморожувати» гроші на депозиті, але все ж бажає отримувати невеликий додатковий дохід.
Читайте більше про пасивний прибуток в нашій статті:

Пасивний дохід: як зробити так, щоб гроші працювали на вас?

За матеріалами:
Finance.ua
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