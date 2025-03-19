Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок — Finance.ua

Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок Сьогодні 09:26 — Особисті фінанси

Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок

Створення джерел пасивного доходу потребує часу, капіталу та фінансової грамотності. В Україні можливості для пасивного заробітку значно розширилися, адже банки пропонують вигідні умови депозитів, фондовий ринок відкриває нові перспективи, а інвестиції у нерухомість залишаються стабільним варіантом.

Один простий спосіб пасивного доходу — банківські картки , що нараховують відсотки на залишок коштів. Вони дозволяють користуватися грошима в будь-який момент, не втрачаючи прибутку.

Багато банків в Україні пропонують наступні послуги. Наприклад:

monobank — до 10% річних у гривні;

Unex Bank — з карткою UnexSmart до 8% річних у гривні;

Комінбанк — до 8% річних у гривні.

Цей варіант пасивного доходу особливо зручний для тих, хто не хоче «заморожувати» гроші на депозиті, але все ж бажає отримувати невеликий додатковий дохід.

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