Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок — Finance.ua

Пасивний прибуток: картки з відсотками на залишок
Створення джерел пасивного доходу потребує часу, капіталу та фінансової грамотності. В Україні можливості для пасивного заробітку значно розширилися, адже банки пропонують вигідні умови депозитів, фондовий ринок відкриває нові перспективи, а інвестиції у нерухомість залишаються стабільним варіантом.
Один простий спосіб пасивного доходу — банківські картки, що нараховують відсотки на залишок коштів. Вони дозволяють користуватися грошима в будь-який момент, не втрачаючи прибутку.
Багато банків в Україні пропонують наступні послуги. Наприклад:
- monobank — до 10% річних у гривні;
- Unex Bank — з карткою UnexSmart до 8% річних у гривні;
- Комінбанк — до 8% річних у гривні.
Цей варіант пасивного доходу особливо зручний для тих, хто не хоче «заморожувати» гроші на депозиті, але все ж бажає отримувати невеликий додатковий дохід.
Читайте більше про пасивний прибуток в нашій статті:
Пасивний дохід: як зробити так, щоб гроші працювали на вас?
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