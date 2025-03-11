Пасажиропотік на кордоні України: куди їдуть більше — Finance.ua
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Пасажиропотік на кордоні України: куди їдуть більше

Казна та Політика
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Пасажиропотік на кордоні України: куди їдуть більше
Пасажиропотік на кордоні України: куди їдуть більше
Після новорічних свят пасажиропотік на кордоні України стабілізувався на рівні 65−70 тисяч осіб щодня.
85% подорожуючих — громадяни України, а найбільший потік спостерігається на кордоні з Польщею.
Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік на кордоні України суттєво знизився. У будні дні щоденно через кордон проходить близько 65−70 тисяч осіб, як на виїзд, так і на вʼїзд.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.
«Після завершення новорічно-різдвяного періоду, пасажиропотік впав і фактично він тримається на тому ж рівні і зараз. В будні це десь орієнтовно 65−70 тисяч осіб перетинає кордон щоденно як на виїзд, так і на вʼїзд сукупно. У вихідні пасажиропотік, звісно, дещо зростає десь до рівня 80−85 тисяч громадян перетинає кордон в обох напрямках" — зазначив Демченко.
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Демченко також зазначив, що більшість осіб, які перетинають кордон є громадянами України — 85%. Решта 15% — іноземці.
За його словами, наразі немає значної різниці між вʼїздом в Україну та виїздом з неї, оскільки динаміка залишалася майже рівною, коливаючись на рівні 50 на 50.
Речник прикордонної служби додав, що після зниження пасажиропотоку у період після свят на пунктах пропуску не спостерігається черг.
Раніше Андрій Демченко повідомляв, що з початку 2025 року кордон України перетнули понад 1,9 млн осіб, що значно менше порівняно з новорічними святами.
За його словами, найбільший пасажиропотік зберігається на кордоні з Польщею. На цю ділянку кордону припадає загалом 50% від загального пасажиропотоку.

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За матеріалами:
УНН
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