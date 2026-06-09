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Паризький «Діснейленд» не окупив інвестиції за 34 роки роботи

Світ
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«Діснейленд» у Парижі досі не виправдав очікувань інвесторів
«Діснейленд» у Парижі досі не виправдав очікувань інвесторів
Європейський флагман індустрії розваг, паризький «Діснейленд», досі не виправдав довгострокових фінансових очікувань інвесторів, незважаючи на високу популярність серед туристів.
Про це пише «Комерсант Український» з посиланням на The Guardian.
Як повідомило британське видання з посиланням на аналіз недавніх корпоративних звітів, за 34 роки функціонування знаменитий розважальний комплекс так і не зміг повністю окупити початкові та подальші капіталовкладення.

Обсяг інвестицій перевищив 6,8 млрд доларів

З моменту відкриття об’єкта в 1992 році американська корпорація Disney вклала в розвиток і підтримку французького майданчика 6,8 мільярда доларів, проте повернути ці кошти в повному обсязі компанії поки не вдалося.

Рекордний прибуток завдяки новій ціновій політиці

Згідно з офіційною звітністю за фінансовий рік, що завершився 30 вересня, цей туристичний об’єкт продемонстрував найкращі результати серед усіх аналогічних міжнародних курортів компанії за межами Сполучених Штатів.
Чистий прибуток керуючої структури за вказаний дванадцятимісячний період досяг рекордної позначки 304,2 мільйона доларів. Цьому сприяло впровадження нової системи динамічного ціноутворення на вхідні квитки та послуги.
За матеріалами:
Комерсант Український
ІнвестиціїБізнес
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