ПАРЄ визначила, яким має бути майбутній механізм компенсації збитків Україні — Finance.ua

ПАРЄ визначила, яким має бути майбутній механізм компенсації збитків Україні Сьогодні 18:34 — Казна та Політика

ПАРЄ визначила, яким має бути майбутній механізм компенсації збитків Україні

Міжнародний механізм компенсації збитків, завданих Україні та її громадянам унаслідок російської агресії, має бути створений багатосторонньою угодою, відкритою для всіх держав-однодумців та за підтримки ООН, Ради Європи, ЄС та інших міжнародних організацій.

Про це йдеться у резолюції «Правові аспекти та аспект прав людини в агресії російської федерації проти України», ухваленій Парламентською Асамблеєю Ради Європи.

У документі Асамблея повторила заклик до всіх держав-членів Ради Європи «створити міжнародний механізм компенсації, включаючи міжнародний реєстр збитків, у співпраці з українською владою».

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У цьому зв’язку вказано на «перевагу Ради Європи завдяки досвіду, набутому Європейським судом з прав людини та Комітетом міністрів в оцінці та виконанні вимог щодо справедливого відшкодування за серйозні порушення прав людини», а також зазначено, що «Організація має відігравати провідну роль у створенні та управлінні майбутнім механізмом».

Крім того, ПАРЄ схвалила основні аспекти майбутнього механізму фінансової компенсації Україні збитків, завданих російською агресією. «Він (механізм компенсації. — Ред.) буде створений багатостороннім договором або угодою, відкритою для всіх держав-однодумців, за підтримки Організації Об’єднаних Націй, Ради Європи, Європейського Союзу та інших міжнародних організацій», — йдеться у резолюції.

Згідно з документом, першим кроком має стати створення реєстру збитків, який «зафіксує докази та претензії щодо шкоди, втрат або травм, завданих усім фізичним та юридичним особам в Україні, а також державі Україна, внаслідок порушень міжнародного права, спричинених агресією російської федерації проти України».

На пізнішому етапі він має включати міжнародну компенсаційну комісію, уповноважену розглядати та приймати рішення щодо претензій, поданих та задокументованих у реєстрі, а також компенсаційний фонд, з якого виплачуватимуться компенсації.

«Установчий договір або угода регулюватимуть такі питання, як фінансування компенсаційного фонду, примусове виконання компенсаційних рішень, а також те, як через такий механізм можна буде виконувати рішення інших міжнародних органів і судів про відшкодування і компенсацію у зв’язку з російською агресією, наприклад рішення Європейського суду з прав людини», — йдеться у резолюції.

При цьому не була прийнята поправка, запропонована українськими депутатами, яка передбачала, що «допоки росія добровільно не виплатить повну компенсацію, компенсаційний фонд має фінансуватися в першу чергу за рахунок конфіскації російських суверенних і приватних активів».

У резолюції ПАРЄ також запропонувала Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй «підтримати та схвалити створення спеціального міжнародного кримінального трибуналу щодо злочину агресії проти України та міжнародного механізму компенсації за шкоду, збитки і втрати, понесені державою Україна, а також фізичними та юридичними особами в Україні внаслідок російської агресії».

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Укрінформ За матеріалами:

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